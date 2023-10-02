«Белое солнце пустыни» было эротикой: актрисы отказались играть в развратной сцене

Картина «Белое солнце пустыни» стала классикой советского кино. Немногие догадываются, что по изначальному замыслу фильм был совсем иным. Некоторые сцены пришлось удалить, а другие не стали даже снимать. К таким откровенным эпизодам цензоры были не готовы.

Актрисы, исполнившие роли наложниц Абдуллы, категорически отказывались играть без одежды. По задумке режиссера, злодей должен был поджечь бак, в котором прятались женщины. Те скинули бы одежду, чтобы спастись от огня.

Но наложницы не захотели показываться перед мужчинами на площадке обнаженными.

Вырезать из итоговой версии ленты откровенные сцены все равно пришлось. Удалили эпизод, где Катерина Матвеевна переходила ручей, высоко подняв юбки. До минимума сократили количество крови в кадре. А сцены, где Верещагин употреблял алкоголь, признали недостойными такого героя.