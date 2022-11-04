Бедные дети: факт о концовке «Иванова детства» разорвет сердце в клочья

Фильм Тарковского «Иваново детство» ознаменовал наступление новой киноэры. Режиссер-дебютант завоевал любовь и признание не только на родине, но и далеко за пределами СССР. Однако очень немногие знают, что первоначальная концовка была совсем другой.

Фильм «Иваново детство» снят по повести «Иван», написанной ветераном Великой Отечественной войны. Произведение стало настолько популярным, что его даже перевели на несколько языков. Экранизация стала лишь вопросом времени.

По изначальной версии главный герой Иван остается в живых. Однако это нарушило бы достоверность. Дело в том, что на стадии производства сценария создатели искали выживших юных разведчиков, которые помогали советской армии на Днепре в первый год войны. Увы, ни объявления, ни архивные документы не дали результатов: оказалось, что все мальчики погибли.

«Иваново детство» вышло в 1962 году и произвело фурор. Работа получила престижные награды на международных фестивалях. Критики отметили сильную операторскую работу, новаторские киноприемы и мощный сценарий.