Бедная корова: вы обомлеете, узнав невероятные детали съемок «Мимино»

Фильм «Мимино» стал одним из главных в карьере Георгия Данелии. Публика мгновенно растащила на цитаты все диалоги из фильма, и картина стала народным хитом. Однако мало кто догадывался, с какими сложностями сталкивался Данелия во время работы. К тому же зрители могли не увидеть многих сцен.

Так, грузинскую часть фильма снимали в горных селах Омало и Шинако. На помощь съемочной группе был отправлен местный пилот, и именно он должен был перевозить корову в знаменитой сцене. Однако мужчина отказывался пойти на смелый шаг и не собирался работать без разрешения начальства.

Данелия же не намерен был ждать ответа так долго. Он решил схитрить и попытался надавить на самолюбие летчика, заявив, что ему стоило пригласить пилота из Москвы, ведь для такой сцены необходим настоящий профессионал. Это возмутило летчика: он тут же сказал, что отвезет корову куда угодно, и подцепил ее к вертолету.

Однако это была далеко не единственная проблема, с которой столкнулся постановщик. Как оказалось, корова сливалась с облаками, поэтому животное было необходимо покрасить в коричневый цвет. Художники выполнили требование режиссера, но после потратили долгие часы, чтобы отмыть корову, так как хозяйка долго ругалась со съемочной группой и отказывалась принимать назад животное.