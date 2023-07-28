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Басилашвили не получил роль Ипполита, но все равно появился в «Иронии судьбы»: вы этого не замечали

28 июля 2023 08:00
Басилашвили не получил роль Ипполита, но все равно появился в «Иронии судьбы»: вы этого не замечали

Режиссер не отказался от своего замысла.

Эльдар Рязанов нисколько не сомневался в том, что роль Ипполита в «Иронии судьбы» будет играть Олег Басилашвили. Актер превосходно смотрелся в образе ревнивца, и его тут же утвердили. Эту роль артист так и не сыграл, но тем не менее зрители могут увидеть его в ленте.

Только самые внимательные заметили, что в сцене, где Надя поднимает из сугроба фото своего возлюбленного, на снимке запечатлен не Юрий Яковлев. Именно он сыграл персонажа Басилашвили после того, как тот отказался от работы над картиной из-за смерти своего отца.

Режиссер до последнего надеялся, что Басилашвили будет сниматься. А эпизод с фотографией был отснят еще до того, как артист принял окончательное решение об отказе. Но даже после этого Рязанов не стал переделывать сцену и менять фотографии актеров. Вот почему Олег Валерианович все же засветился в фильме, который впоследствии стал настоящим хитом.

Басилашвили не получил роль Ипполита, но все равно появился в «Иронии судьбы»: вы этого не замечали
Фото: Кадр из фильма «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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