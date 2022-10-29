Ай да, Гайдай: эта пасхалка из «Кавказской пленницы» заставила всех восторженно ахнуть

В одной из сцен «Кавказской пленницы» Трус пытается выстрелить в Шурика огурцом из самодельной рогатки. При первом просмотре вопроса, где герой взял рогатку, не возникает – в фильме Трус показан пакостником, который наверняка мог носить рогатку с собой, чтобы выстрелить в кого-то при случае. Но режиссер Леонид Гайдай все продумал.

В картине Трус носит узкие полосатые подтяжки, которых в сцене стрельбы огурцом на нем нет.

Зато на рогатке узкая и полосатая резинка, которую герой очевидно из сделал из собственных подтяжек. Внимательные зрители также подметили, что в легендарной комедии есть эпизод, в котором Трус дергает свои подтяжки, намереваясь их снять.