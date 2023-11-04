Автор пьесы возненавидел СССР: что было не так с фильмом «Ищите женщину»

Картина «Ищите женщину» стала одной из самых популярных детективных лент СССР. Работа Аллы Суриковой была с восторгом принята не только в Советском Союзе, но и за границей, прославив постановщицу. При этом на автора пьесы, драматурга Робера Тома, фильм произвел только негативное впечатление.

Дело в том, что Тома не переживал о качестве картины. Его беспокоило, что советские власти решили бесплатно использовать его труд. Студия не заплатила драматургу, сняв фильм по его произведению, что злило Тома.

И поэтому он не был в восторге, когда Сурикова лично привезла ему свой фильм во Францию. При встрече он набросился на нее с обвинениями и требовал заслуженный гонорар. Но режиссер никак не могла повлиять на ситуацию и поспособствовать оплате авторских прав. А уже спустя два года мужчина скончался от сердечного приступа, так и не получив денег от СССР.