Авербух раскрыл россиянам глаза на работу с олимпийской чемпионкой: хватило пары слов

Илья Авербух прокомментировал свою работу с Анной Щербаковой. Соответствующей публикацией тренер поделился в личных социальных сетях.

Как оказалось, звезда «Ледникового периода» и олимпийская чемпионка сотрудничали вместе для одного из проектов Авербуха. Тренер ставил для фигуристки номер и остался в восторге от результата. Как отметил спортсмен, даже на тренировке выступление Щербаковой показалось ему завораживающим.

«Это было потрясающее совместное творчество. Аня прекрасна!» — не скрывает восторга Авербух.

Пользователи Сети не оставили без внимания признание фигуриста. Как рассказали фанаты, они с нетерпением ждут возможности увидеть программу Щербаковой и заинтригованы рассказом Авербуха.

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«Ждем с нетерпением нашу Аню на льду!», «Жду не дождусь увидеть Анюту с новой программой», «Надеюсь, вы постарались для Ани», — делятся мнением поклонники.