Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Авербух раскрыл россиянам глаза на работу с олимпийской чемпионкой: хватило пары слов

Авербух раскрыл россиянам глаза на работу с олимпийской чемпионкой: хватило пары слов

5 июля 2022 13:10
Авербух раскрыл россиянам глаза на работу с олимпийской чемпионкой: хватило пары слов

Спортсмен не смог скрыть свое отношение.

Илья Авербух прокомментировал свою работу с Анной Щербаковой. Соответствующей публикацией тренер поделился в личных социальных сетях.

Как оказалось, звезда «Ледникового периода» и олимпийская чемпионка сотрудничали вместе для одного из проектов Авербуха. Тренер ставил для фигуристки номер и остался в восторге от результата. Как отметил спортсмен, даже на тренировке выступление Щербаковой показалось ему завораживающим.

Авербух раскрыл россиянам глаза на работу с олимпийской чемпионкой: хватило пары слов

«Это было потрясающее совместное творчество. Аня прекрасна!» — не скрывает восторга Авербух.

Пользователи Сети не оставили без внимания признание фигуриста. Как рассказали фанаты, они с нетерпением ждут возможности увидеть программу Щербаковой и заинтригованы рассказом Авербуха.

Звезда «СашиТани» предостерегла от кошмарного последствия ботокса

«Ждем с нетерпением нашу Аню на льду!», «Жду не дождусь увидеть Анюту с новой программой», «Надеюсь, вы постарались для Ани», — делятся мнением поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере Читать далее 25 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video