Астролог описал темную сторону Скорпионов: хватило всего 4 слова

Скорпион – один из самых парадоксальных знаков зодиака. С одной стороны, о его темной стороне ходят легенды, вернее, сущая правда, поскольку отрицательных качеств у Скорпионов действительно пруд пруди. С другой же, несмотря на весь этот негатив, уроженцы знака по-прежнему притягивают к себе внимание окружающих, в том числе профессиональных астрологов. По мнению последних, описать темную сторону Скорпионов можно с помощью всего лишь нескольких слов – "мстительные, упертые, неуверенные в себе".

Месть – блюдо, которое…

Представители водного знака привыкли всегда играть первую скрипку. Они болезненно воспринимают ситуации, когда кто-то сомневается в их авторитете или вовсе отодвигает на второй план. Нанести любую другую обиду Скорпионам тоже чревато последствиями – а все потому, что они тщательно хранят в своей памяти имена обидчиков и лелеют планы о мести.

При этом они умны и проницательны, а значит, способны нащупать у своей жертвы самые слабые места и при случае нанести роковой удар.

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Разослать знакомым фейк о вас? Слить в интернет личные данные? Поцарапать машину? Скорпионы собаку съели в науке мести и уж точно найдут способ сделать больно.

Переспорь меня, если сможешь

Вступать в дискуссию со Скорпионами – затея бессмысленная. Представители водного знака зодиака внутренне постоянно готовы к отпору, они ревностно оберегают свою точку зрения и не расстанутся с нею ни за какие богатства мира (хотя достаток Скорпионы любят и ценят).

Можно привести сотни тысяч аргументов, доказывающих, что уроженец знака не прав. Можно устроить батл и превзойти Скорпионов в креативности.

Однако ничто, абсолютно ничто не заставит их отступиться от своего мнения. И неважно, о чем идет спор – о том, каким должен был быть финал "Игры престолов" или что приготовить на ужин.

А вы уверены?

Интересно, что при всей внешней уверенности и нахрапистости в глубине души Скорпионы – крайне неуверенные в себе люди. Они постоянно ждут от окружающих подвоха, а потому всегда готовы обороняться и жалить, не дожидаясь удара от противника. Астрологи уверены, что самодостаточные и наделенные высокой самооценкой люди ни за что не стали бы тратить свое драгоценное время на пустые споры и придумывание грандиозных планов мести.