Аристократка и воровка: что известно о реальной Миледи из «Трех мушкетеров»

Обворожительную преступницу в советской экранизации «Трех мушкетеров» воплотила на экране несравненная Маргарита Терехова. В ее исполнении Миледи получилась хрупким и драматичным персонажем. А ведь Александр Дюма строил этот образ на реально существовавшей женщине, причем еще и не на одной.

Прототипом Миледи послужила аристократка Люси Хэй, которая после замужества стала графиней Карлайл. Она была фавориткой королевы и активно участвовала в политических интригах. Ей приписывали роман с Бекингемом. А затем Люси стала агентом Ришелье и украла злополучные подвески.

Впрочем, писателю показалось, что образ Хэй не содержит в себе никакой изюминки, поэтому некоторые черты своей Миледи он добавил от воровки и авантюристки Жанны Ламотт. Она врала всем окружающим о своем высоком положении, благодаря чему смогла выйти замуж за графа. После этого Жанна начала выдавать себя в обществе за лучшую подругу Марии-Антуанетты, занимая под честное слово немалые суммы денег.

А затем свою названную знакомую Ламотт специально подставила таким образом, что королеву обвинили в мошенничестве. Эта история приблизила Французскую революцию. Жанну посадили в тюрьму, где ей на плече выбили клеймо с буквой V, означающей воровку. Дюма в книге заменил его на лилию и придумал к ней романтическую историю.