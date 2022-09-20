Apple в советском кино? Вот чего зрители не замечали в «Служебном романе»

«Служебный роман» — фильм настолько популярный в нашей стране, что все его детали, кажется, давно уже нашли объяснение. Точно так же, как сама картина давно разобрана на цитаты. Недаром она до сих пор остается единственной, победившей в опросах журнала «Советский экран» в трех главных номинациях — «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

А между тем в ленте Рязанова до сих пор остаются моменты, о которых киноманы продолжают спорить. Один из них — это вопрос о том, есть ли на столе у Калугиной персональный компьютер Apple II или нет.

Очевидно, что позволить себе импортную технику такого уровня в 1977 году могли очень немногие, а директор «статистического учреждения» вряд ли была в их числе. Но на тему того, был это Apple или нет, поклонники «Служебного романа» дискутируют до сих пор.

Так что же действительно находится на столе героини Фрейндлих? Внимательные зрители установили, что это венгерский Videoton VT340 — компьютерный терминал, состоящий из черно-белого дисплея и выдвижной клавиатуры.