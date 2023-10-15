Антисоветскую сцену убрали на полку: Высоцкого в «Месте встречи» унизили по-особенному

Лента «Место встречи изменить нельзя» принесла Владимиру Высоцкому оглушительную популярность. Его Глеб Жеглов стал культовым героем, на которого хотели походить все советские мальчишки.

На завершающей стадии производства цензоры внимательно следили за тем, чтобы на экраны не попало ничего, что могло бы дискредитировать одного из главных героев. Так, под раздачу попала одна сцена с Жегловым. Вот как это получилось.

По сюжету роль бандита Промокашки была небольшой и довольно скучной. Станислав Говорухин хотел, чтобы образ героя был более ярким и запоминающимся, но сценаристы ничего не меняли. Тогда во время съемок эпизода с задержанием банды режиссер сказал актеру Ивану Бортнику, чтобы он вовсю импровизировал.

Артист не растерялся и решил «оторваться».

Выходя из подвала, Промокашка запел блатную песню, обругал охранников и плюнул Жеглову в лицо. Говорухин оторопел от этого «шоу», а Высоцкий встал как вкопанный после такого унижения.

Несмотря на то, что импровизация Бортника оживила сцену, часть его реплик пришлось убирать по приказу свыше — цензорам это показалось чересчур.