Англичане смеются над этими странностями в советском «Шерлоке Холмсе»: в СССР не замечали

Телефильм оказался не так идеален, как думала публика.

Советский сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона считается лучшей экранизацией произведения Артура Конан Дойля. Картину неоднократно осыпали комплиментами, однако сами англичане находят в картине множество несостыковок и ляпов.

По словам сценариста Лэнса Паркина, который выпустил свою рецензию на работу Игоря Масленникова, Англия, показанная в сериале, заметно отличается от реально существующей страны. Из-за того, что Лондон снимали в Латвии, город в кадре едва похож на столицу Великобритании. А пейзажи больше напоминают северные уголки России, но не Туманный Альбион.

Также он обратил внимание и на второстепенных героев сериала. Многие персонажи, как уверен Лэнс, выглядят весьма причудливо и похожи на карикатуры, нежели на вполне серьезных героев.

Однако в целом автор остается высокого мнения о советской картине. Ленту «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» он признает одной из лучших экранизаций и хвалит кинематографистов СССР.