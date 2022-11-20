Ангелина Вовк показала себя во всей красе: заметили самые внимательные

Режиссерский дебют Василия Шукшина — картина «Живет такой парень», основанная на его рассказах, — вышла на экраны в 1964 году. Главные роли в ней получили Леонид Куравлев и Лидия Чащина. Но в кадре мелькала и другая звезда, которую заметили не все зрители. В сцене с показом мод манекенщицу Катю сыграла Ангелина Вовк. Она появлялась в картине всего на несколько секунд.

Тогда Вовк еще и не задумывалась над карьерой телеведущей. Она активно ходила на пробы и подрабатывала на дефиле в Общесоюзном доме моделей. На подиуме Ангелина могла показать свою стройную фигуру во всей красе. Однако уже через год после премьеры ленты «Живет такой парень» карьеру начинающая актриса вынуждена была прервать.

Ее муж был против длительных командировок молодой супруги. Кроме того, во время работы над фильмом «Прощай» Вовк стала жертвой домогательств. Резко отказав наглому ухажеру, она лишилась большей части реплик в картине и сыграла в итоге эпизодического персонажа, последнего в своей фильмографии.