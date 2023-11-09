Анфису хотели полностью вырезать из «Девчат»: такое могло быть только в СССР

Легкая комедия «Девчата» сейчас считается идеально сбалансированным фильмом. В проекте сошлись интересный сюжет, работа режиссера и талант исполнителей центральных и второстепенных ролей. Но съемки ленты продвигались с большим трудом.

Основные проблемы как раз были связаны с артистами, задействованными на площадке. Между Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым постоянно вспыхивали ссоры, играть влюбленных они просто не могли. Не одобрял актер и Светлану Дружинину, исполнившую роль Анфисы. Он надеялся, что эта героиня достанется его супруге Алле Ларионовой, но режиссер Юрий Чулюкин отказался от ее проб.

После предварительного показа уже и худсовет взъелся на Дружинину — ее Анфису грозились полностью вырезать из «Девчат». По мнению цензоров, подверженных стереотипам тех лет, главный герой ни за что не влюбился бы в простушку Тосю, если бы за его внимание боролась такая шикарная красавица. Чулюкин смог отстоять актрису, однако часть крупных кадров с ней все-таки пришлось убрать из фильма.