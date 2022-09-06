Аморальный? Что современные дети разглядели в советском «Винни-Пухе»

Советская анимация про забавного медвежонка по имени Винни-Пух и его друзей впервые собрала маленьких зрителей перед экранами еще в 1969 году. Рисованные истории режиссера Федора Хитрука на основе сказок Милна быстро стали детской классикой, на которой выросло несколько поколений малышей. Даже когда появились американские экранизации историй от Disney зрители утверждали, что советский Винни-Пух куда добрее, забавнее и разумнее.

Но так считают далеко не все. Как выяснилось, современные дети разглядели в советских мультиках и аморальные стороны героя. Например, автор Дзен-канала «В ДЕТАЛЯХ. О кино» призналась, что ее маленький сын заметил, как Винни-Пух обижает всех своих друзей. Он игнорирует нервного Кролика и съедает все его запасы меда, отбирает воздушные шарики у Пятачка и даже ослику Иа-Иа приносит только пустой горшок, «уничтожив» сладкое лакомство. В результате вырисовывается неоднозначный образ эгоистичного и бесчувственного персонажа.