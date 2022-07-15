В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

Сериал «Убивая Еву» в третьем сезоне немало возмутил российских зрителей тем, какими их соотечественников показали на экране. По сюжету главная героиня Виланнель, русская по происхождению, вернулась в родную деревню, где как раз проводили фестиваль урожая.

Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело

Празднование сопровождалось нетипичными для российской глубинки состязаниями, вроде стрельбы и метания навоза. Еще одним были гонки старушек с коромыслами с полными ведрами воды. Показанному поразился даже американский блогер, успевший пожить на территории России.