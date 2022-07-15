В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»
Голливудские киноделы зашли слишком далеко.
Сериал «Убивая Еву» в третьем сезоне немало возмутил российских зрителей тем, какими их соотечественников показали на экране. По сюжету главная героиня Виланнель, русская по происхождению, вернулась в родную деревню, где как раз проводили фестиваль урожая.
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Празднование сопровождалось нетипичными для российской глубинки состязаниями, вроде стрельбы и метания навоза. Еще одним были гонки старушек с коромыслами с полными ведрами воды. Показанному поразился даже американский блогер, успевший пожить на территории России.
«Я думаю это стеб, но если я ошибаюсь, и у вас есть бабушка в Мурманске, которая бежит с ведрами, чтобы выиграть в конкурсе, то напишите мне. На самом деле, понятно, что все показанное полный бред, но мне [как американцу] нисколечко не стыдно, потому что это сняли британцы», — отметил Дэниел на канале Skyeng.