Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

15 июля 2022 07:43
В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

Голливудские киноделы зашли слишком далеко.

Сериал «Убивая Еву» в третьем сезоне немало возмутил российских зрителей тем, какими их соотечественников показали на экране. По сюжету главная героиня Виланнель, русская по происхождению, вернулась в родную деревню, где как раз проводили фестиваль урожая.

В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело

Празднование сопровождалось нетипичными для российской глубинки состязаниями, вроде стрельбы и метания навоза. Еще одним были гонки старушек с коромыслами с полными ведрами воды. Показанному поразился даже американский блогер, успевший пожить на территории России.

«Я думаю это стеб, но если я ошибаюсь, и у вас есть бабушка в Мурманске, которая бежит с ведрами, чтобы выиграть в конкурсе, то напишите мне. На самом деле, понятно, что все показанное полный бред, но мне [как американцу] нисколечко не стыдно, потому что это сняли британцы», — отметил Дэниел на канале Skyeng.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video