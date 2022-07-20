Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело

Актерская профессия нередко требует не только самоотдачи, но и готовности идти на риски. С таким вызовом столкнулась и Дарья Юргес, сыгравшая Мэрилин — «по-русски Даша» — в «Брате 2».

Артистка вспоминала, что съемочный процесс, проходивший в США, не обошелся без эксцессов. На долю Юргес выпала встреча с американскими «ночными бабочками», которые вели себя очень агрессивно. О том, как ей едва от них не досталось и почему, она поведала в интервью Lifenews :

«Они действительно видели во мне конкурентку, претендующую, так сказать, на их хлеб. И плевались издалека, и хотели ударить».

В качестве еще одного примера Дарья привела сцену, в которой Данила Багров заходит в бар и привлекает к себе недоброе внимание темнокожих посетителей. Оказывается, это не было постановкой — Сергея Бодрова действительно приняли за наглого белого чужака.