Американцы выбрали лучший новогодний фильм: в России стал хитом еще во времена СССР

Его видел каждый, и не раз.

В США есть немало фильмов, которые неотъемлемо связаны с новогодними праздниками. В этом внушительном списке найдутся варианты на любой вкус: от «Кошмара перед Рождеством» до «Крепкого орешка». Недавно американцы решили добавить к ним и зарубежные ленты. Издание The Hollywood Reporter составило рейтинг лучших праздничных картин, снятых в других странах.

В этом перечне оказался и один советский фильм, без которого у нас не обходятся ни одни новогодние каникулы. Конечно же, это «Ирония судьбы, или С легким паром!». Картину Эльдара Рязанова пересматривают ежегодно россияне, теперь и американцы смогут последовать их примеру.

История незадачливого любителя бани Жени Лукашина впервые появилась на экранах в 1976 году и сразу стала хитом. Хотя советское руководство опасалось, что ленту сочтут пропагандирующей пьянство, для зрителей этот фильм стал настоящей новогодней сказкой.