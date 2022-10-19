Американцы в гневе от «Брата 2»: причина их обиды насмешит русских

Криминальная драма «Брат 2» вышла в 1997 году, но только недавно появилась на стриминговом сервисе Netflix. В связи с этим у картины началась вторая волна популярности, но далеко не все любители кино остались в восторге от ленты.

Как оказалось, американцам не понравилось изображение соотечественников в картине. Многие отмечают, что Балабанов показал их весьма предвзято и исключительно в негативном ключе. Некоторые же нашли эпизоды с разными видами дискриминации, которые оскорбили их.

«Режиссер дает нам понять, что русские не привыкли видеть чернокожих», «Он полон расизма, антисемитизма и сексизма», — пишут зрители на портале IMDB.

Также многие отметили, что Балабанов не справился со своей работой. Картина показалась им плоской и изобилующей клише, а все персонажи — неинтересными и скучными.