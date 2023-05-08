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Киноафиша Статьи Американцы собрали все стереотипы о русских в одном фильме: спорим, вы его видели

Американцы собрали все стереотипы о русских в одном фильме: спорим, вы его видели

8 мая 2023 08:30
Американцы собрали все стереотипы о русских в одном фильме: спорим, вы его видели

Создатели не обошлись без традиционной «клюквы».

В 1998 году вышел легендарный фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом. По сюжету на Землю надвигается метеорит, готовый разрушить на планете все живое. Чтобы предотвратить катастрофу, в космос отправляют группу отчаянных энтузиастов. В этой истории нашлось место и для «типичного русского».

Космонавта Льва Андропова из России сыграл шведский актер Петер Стормаре. Его облачили в ушанку с кокардой и телогрейку. Изрядно подвыпивший Лев помогает основной команде в самый критичный момент. Он чинит космическую станцию «чудодейственным» ударом молотка по люку, тем самым спасая героев.

Поразительно, но персонаж Стормаре собрал почти все штампы о русских в кино: шапка-ушанка, алкоголизм, бесшабашность и внезапное просветление. Так или иначе, но Лев Андропов, несмотря на свою комичность и «клюкву», стал одним из ключевых в картине. Российским зрителям стоит сказать создателям лишь одно: спасибо, что обошлись без медведя в качестве напарника, играющего на балалайке.

Американцы собрали все стереотипы о русских в одном фильме: спорим, вы его видели
Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Армагеддон» (1998)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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