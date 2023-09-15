Американцы считают этот советский фильм лучшим: россияне неспроста смеются над ними

Георгий Данелия представил трагикомедию «Кин-дза-дза!» во второй половине 80-х. Фильм был тепло принят советской публикой и стал народным хитом. Со временем же его увидели иностранные зрители и не поскупились на комплименты.

Как оказалось, заграничные поклонники увидели в «Кин-дза-дза!» критику социалистического строя. По мнению американского журналиста Марка Коула, которого цитирует Дзен-канал «Александр Седов», Данелии удалось создать шедевр научной фантастики, в котором он высмеял жизнь в СССР, но обошел жесткую цензуру.

Однако российские зрители не согласились с этой позицией. По их мнению, Коул и другие зрители просто не поняли фильм и не увидели в нем главного — издевки над капитализмом.