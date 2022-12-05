Американцы предсказали наше будущее: десять лет назад его сочли глупой шуткой

Фантастика «Последняя любовь на Земле» вышла в 2010 году. Фильм покорил не только ценителей этого жанра, но и многих других зрителей. Картина уделяет достаточно внимания деталям и психологическим аспектам.

Сюжет повествует о поваре из Шотландии Майкле. У него завязывается роман с девушкой Сьюзен, которая работает эпидемиологом. Их красивая история любви разворачивается на фоне странной пандемии, охватившей всю планету. Постепенно люди теряли обоняние, затем вкусовые ощущения. Следующим этапом заболевания стала депрессия.

Со временем сместились и человеческие ценности, и люди начали утопать в насилии. Эта фаза предшествовала полной потере слуха у населения Земли. Главные герои расстаются, но вскоре снова сходятся, ведь мир вошел в стадию блаженства и любви. Но это было лишь утешением перед полной потерей зрения у всех людей.

Тогда сюжет фильма казался смехотворным и вызвал шквал критики. Но сегодня, в 2022 году, фильм «Последняя любовь на Земле» выглядит как пророчество. Как оказалось, сценаристы предвидели многое, и пока предсказания фильма сбываются.