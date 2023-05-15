«Американцы не такие тупые»: об этом казусе в США Данелия помнил всю жизнь

Фильм «Афоня» стал одним из главных в карьере Георгия Данелии. Зрители остались в восторге от истории жизни сантехника Афанасия Борщова, а в особенности высоко оценили символичный эпизод, когда главный герой делает предложение руки и сердца своей возлюбленной Кате Снегиревой. Однако, как оказалось, изначально режиссер задумывал совершенно другой сюжетный ход.

Дело в том, что Данелия не собирался снимать лошадь, которая появляется в следующей после предложения сцене. Он намеревался показать молодоженов, но свадебное платье не приехало вовремя на съемочную площадку, поэтому ему пришлось искать замену. Постановщик, по его собственным словам, не вкладывал никаких смыслов в этот эпизод, но зрители решили совершенно иначе.

Так, спустя некоторое время картину показали в США перед американской публикой. И на моменте появления лошади зал вдруг разразился аплодисментами, что удивило Данелию. Уже после показала он обратился к своему коллеге Рубену Мамуляну, чтобы тот объяснил ему, почему же зрители неожиданно начали хлопать. Как оказалось, они увидели в лошади символ будущей жизни невесты и сочли этот ход гениальным.

«Американцы не такие тупые, как написано в ваших газетах. Тут нечего понимать. Главный герой спрашивает: „Ты выйдешь за меня замуж?“ А после — лошадь с телегой. Значит, замужем за ним она будет как эта лошадь», — заявил Мамулян.

Данелия не стал реагировать на неожиданную путаницу. Он закончил разговор, но не забыл об этом недопонимании, спустя годы включив его в одну из своих автобиографий.