Американцы аплодируют стоя: вот какая сцена в «Брате 2» потрясла их больше всего
Публика не поскупилась на похвалу.
Драма Алексея Балабанова «Брат 2» стала одним из главных фильмов своей эпохи. Уже несколько поколений зрителей осыпают картину комплиментами. И, как оказалось, в других странах тоже высоко оценили фильм.
Иностранные пользователи Сети нередко признаются, что «Брат 2» произвел на них весьма хорошее впечатление. Зрители отмечают игру актеров, захватывающий сюжет и хвалят работу самого Балабанова.
Особенно же многие зрители отмечают эпизод фильма, в котором герой Сергея Бодрова покупает подержанный автомобиль. Эмигрант продает машину со словами, что та точно не сломается, однако уже спустя несколько сцен это и происходит. И, как уверена публика, эта яркая сцена показывает негативное влияние США на жизнь людей.
«В образе этого торговца и его абсурдном заявлении, вызывающем смех у зрителя, я увидел намек на тлетворное влияние Америки на людей», — признаются пользователи Сети.