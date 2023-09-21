Американцы аплодируют стоя: вот какая сцена в «Брате 2» потрясла их больше всего

Драма Алексея Балабанова «Брат 2» стала одним из главных фильмов своей эпохи. Уже несколько поколений зрителей осыпают картину комплиментами. И, как оказалось, в других странах тоже высоко оценили фильм.

Иностранные пользователи Сети нередко признаются, что «Брат 2» произвел на них весьма хорошее впечатление. Зрители отмечают игру актеров, захватывающий сюжет и хвалят работу самого Балабанова.

Особенно же многие зрители отмечают эпизод фильма, в котором герой Сергея Бодрова покупает подержанный автомобиль. Эмигрант продает машину со словами, что та точно не сломается, однако уже спустя несколько сцен это и происходит. И, как уверена публика, эта яркая сцена показывает негативное влияние США на жизнь людей.