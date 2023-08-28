Американцев ввело в ступор одно слово в «Брате 2»: не поверите, о чем речь

Многие российские фильмы сейчас набирают популярность за рубежом. Стриминговая платформа Netflix на этой волне добавила в свой каталог несколько культовых картин. В том числе для иностранного зрителя стала доступна лента «Брат 2», которую снял Алексей Балабанов.

Так как в России Данила Багров стал фактически народным героем, руководство платформы приняло решение познакомить с ним и зарубежных пользователей. Вот только с переводом возникли небольшие сложности. Дело в том, что для обозначения простого и понятного нам слова «подъезд» в английском языке есть как минимум пять переводов. И ни один из них в точности не повторяет того смысла, который в него вкладывают в России.

Поэтому, когда Ирина Салтыкова говорит Даниле Багрову, что не может вспомнить, когда последний раз целовалась в подъезде, на Netflix это слово перевели как «doorway». Но это скорее вход или входная дверь, а не холл здания, о котором идет речь. Потом в подъезд певицу зовет уже сам Данила, когда пара стоит на крыше. Но и тут переводчики не поняли, о чем речь, и использовали слово «archway», что по-русски — арка. То есть совсем не то, о чем говорил герой фильма. Конечно, сюжет фильма эти неточности не изменили, но могли вызвать легкое недоумение у внимательного зрителя.