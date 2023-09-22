Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»

«Тайна третьей планеты» — одна из самых популярных экранизаций книг Кира Булычева наравне с фильмом «Гостья из будущего». Мультфильм вышел уже больше сорока лет назад, но дети не перестают смотреть его снова и снова. Для работы над анимацией режиссер пригласил совсем юную художницу. Наталья Орлова едва успела окончить ВГИК — ее портфолио состояло всего из пяти работ.

Девушка была очень напугана, ведь такое предложение накладывало на нее большую ответственность. Но Роман Качанов заверил ее, что самое главное здесь не техника, а обаяние персонажей. Над ними Наталья трудилась долго. Легко далась только главная героиня — непоседливая Алиса. А все потому, что у нее был реальный прототип.

Орлова срисовала девочку со своей дочери Кати, теперь известной актрисы Екатерины Семеновой. Малышка была такой же самостоятельной и активной, как и Алиса Селезнева. Во время работы над мультфильмом она то и дело попадала маме на глаза. Неудивительно, что в итоге героиня получилась такой похожей на нее.