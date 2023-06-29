Александр Збруев снялся в двух «одинаковых» фильмах: зрители даже не заметили

Александр Збруев, в отличие от многих своих коллег, продолжал активно сниматься в кризисные 90-е. Однажды ему довелось появиться в фильмах, которые похожи друг на друга как две капли воды.

Речь идет о картинах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо!». Если присмотреться чуть внимательнее, можно увидеть, что ленты роднит очень и очень многое.

Сценаристом в обоих случаях выступил Олег Данилов, музыку тоже написал один и тот же композитор — Александр Пантыкин. Оператора Астрахан не менял и оба раза приглашал Юрия Воронцова. Повторяются и актеры. Помимо Збруева в картинах снялись Ирина Мазуркевич, Марк Горонюк и другие.

И там, и там появляется духовой оркестр. А еще в обеих лентах часто повторяемой фразой является та, что вынесена в название. Оба сюжета рассказывают о мечтах о красивой жизни в Штатах.

Как видим, над фильмами работала одна и та же команда, поэтому получились почти что киноклоны. Правда, зрители этого словно не заметили и приняли обе картины на ура.