Актеры были в ужасе: почему продолжение «Маленькой Веры» так и не вышло

Драма «Маленькая Вера» стала одним из главных фильмов своего поколения. Лента вызвала настоящий фурор, а со временем вошла в список классики советского кино. И, как оказалось, создатели картины намеревались снять вторую часть.

По словам Андрея Соколова, который исполнил в картине главную роль, режиссер Василий Пичул подготовил сценарий будущего фильма. Он отправил скрипт всем артистам, но никто из них после прочтения не согласился принять участие в ленте, и режиссер отказался от своей задумки. Дело в том, что продолжение рассказывалось от лица погибшего в первой части героя Юрия Назарова. Он должен был смотреть с небес за своей семьей и близкими, которые бы продолжали жить на Земле.