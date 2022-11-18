Ахнете, узнав, кому Данила говорил фразу «Не брат ты мне» в первом сценарии «Брата»

Скандальная фраза Данилы Багрова, сказанная кавказцу, предназначалась для другого персонажа. Однако позднее сценарий переписали, видимо, посчитав, что это не вписывается в концепцию.

Алексей Балабанов создавал совсем другой образ Светы, любовницы Данилы. По первоначальному сценарию девушка увлекалась БДСМ и хранила в доме соответствующие приспособления. А мужа у нее никакого не было.

Однажды Багров, увидев в доме Светы собачью конуру, коллекцию из ошейников и цепей, спросил, для чего это все. Она объяснила, что недавно у нее умерла собака, а весь этот инвентарь принадлежал питомцу.

Ближе к финалу Данила возвращается к возлюбленной, где его ждет сюрприз. Связанную и подвешенную за руки Свету истязает плетью какой-то мужчина. Он обращается к Багрову: «Брат, она сама просила». На что Данила произносит коронную фразу и стреляет в садиста. Герой покидает квартиру, оставляя Светлану висеть. Чуть позже тему подобных отношений Балабанов досконально раскрыл в своем следующем фильме «Про уродов и людей».