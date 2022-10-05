Ахнете, увидев русскую шпионку Елену из «Три икса» спустя 20 лет (фото)

Спустя двадцать лет актриса вовсе не похожа на ту, какой ее помнят поклонники.

Итальянская актриса Азия Ардженто знакома российским зрителям по роли шпионки Елены из знаменитого боевика «Три икса», где она составила отличный актерский дуэт с Вином Дизелем.

Будучи дочерью известного режиссера Дарио Ардженто и актрисы Дарии Николоди, Азия была не обделена талантом, поэтому после подаривших ей популярность «Трех иксов» снялась и в других популярных фильмах, таких как «Хранитель», «Мария-Антуанетта» и «Земля мертвых».

Кроме того, Ардженто пробует себя не только в кино, но и в других творческих профессиях: в своей родной Италии она известна как певица, сценарист, топ-модель и писательница. А в Голливуде, в свою очередь, ее знают и как режиссера, ведь ей принадлежат такие фильмы, как «Цыпочки», «Пурпурная дива» и «Пойми меня, если сможешь».

Сейчас 47-летняя Азия совсем не похожа на ту, какой ее увидели зрители 20 лет назад. Она заметно похудела, набила татуировки по всему телу, перекрасилась в блондинку и поддерживает себя в отличной форме, несмотря на возраст и рождение двоих детей.