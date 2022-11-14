Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ахнете: оголившуюся Надю из «Иронии судьбы» вы точно не видели

Ахнете: оголившуюся Надю из «Иронии судьбы» вы точно не видели

14 ноября 2022 11:00
Ахнете: оголившуюся Надю из «Иронии судьбы» вы точно не видели

Излишняя откровенность пошла на пользу актрисе.

Барбара Брыльска запомнилась большинству российских зрителей по роли Нади в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако это далеко не единственная картина с участием иностранной актрисы.

Знаменитость может похвастаться множеством самых разных образов, в которых представала перед зрителями. Однажды тем даже довелось увидеть Брыльскую в кадре обнаженной.

На это звезда решилась во время съемок в фильме «Фараон», который вышел на экраны в далеком 1966 году. Этот проект был посвящен жизни фараона Рамзеса Восьмого. Артистке же в нем отошла роль финикийской жрицы Камы, которая то и дело блистала на экране своим весьма откровенным декольте. Ахнете: оголившуюся Надю из «Иронии судьбы» вы точно не видели

Впрочем, пикантные сцены с участием актрисы пошли ей только на пользу. Режиссеры обратили внимание на звезду и стали охотно приглашать ее в свои картины.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Фараон» (1966)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video