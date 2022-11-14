Ахнете: оголившуюся Надю из «Иронии судьбы» вы точно не видели

Барбара Брыльска запомнилась большинству российских зрителей по роли Нади в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако это далеко не единственная картина с участием иностранной актрисы.

Знаменитость может похвастаться множеством самых разных образов, в которых представала перед зрителями. Однажды тем даже довелось увидеть Брыльскую в кадре обнаженной.

На это звезда решилась во время съемок в фильме «Фараон», который вышел на экраны в далеком 1966 году. Этот проект был посвящен жизни фараона Рамзеса Восьмого. Артистке же в нем отошла роль финикийской жрицы Камы, которая то и дело блистала на экране своим весьма откровенным декольте.

Впрочем, пикантные сцены с участием актрисы пошли ей только на пользу. Режиссеры обратили внимание на звезду и стали охотно приглашать ее в свои картины.