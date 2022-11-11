Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ахнете: «компьютерные» эффекты «Человека-амфибии» могли стоить жизни Вертинской

Ахнете: «компьютерные» эффекты «Человека-амфибии» могли стоить жизни Вертинской

11 ноября 2022 08:20
Ахнете: «компьютерные» эффекты «Человека-амфибии» могли стоить жизни Вертинской

Актриса пошла на большой риск.

Фильм «Человек-амфибия» вышел в широкий прокат в самом начале 1962 года и стал безусловным лидером по просмотру среди зрителей. Пока отечественные критики ругали ленту за «низкопробный приключенческий жанр», советские граждане толпились у входа в кинотеатры, чтобы лишний раз пересмотреть картину. Западная пресса содержала лишь положительные отзывы: в газетах восхищались игрой Анастасии Вертинской и Владимира Коренева и методами съемки. Позже многие именитые голливудские режиссеры хотели создать собственную картину об Ихтиандре, но опасались сложностей в работе под водой.

Без них не обошлось и в СССР. Чтобы создать «компьютерные» эффекты, Вертинской пришлось рискнуть жизнью. Ее героиня должна была медленно и красиво погружаться под воду. Для этого купальник актрисы щедро снабдили специальными металлическими грузиками. Рядом постоянно дежурили водолазы: по истечении минуты они подплывали к Анастасии, давали подышать воздухом из приготовленного акваланга и помогали подняться на поверхность. Любое промедление могло привести к трагедии.

Фото: Кадры из фильма «Человек-амфибия» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video