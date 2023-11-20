Ахеджакова отказалась от роли в культовом фильме и не жалеет: чуть не стала жертвой злого рока

Лия Ахеджакова за годы карьеры исполнила множество ярких ролей. Артистка никогда не боялась экспериментов, соглашаясь на предложения как прославленных, так и молодых режиссеров. Однако в некоторых случаях она наотрез отказалась от опасных, по ее мнению, проектов.

Так, именно Ахеджакова должна была сыграть аферистку Дарью Шульц в фантастической драме «Ночной дозор». Звезда экрана уже получила свою копию сценария, но не смогла принять предложение. Знаменитость не хотела «заигрывать» с темными силами, поэтому отвергла предложение Тимура Бекмамбетова.

Роль Шульц в итоге исполнила Римма Маркова. И она, как и множество других артистов, столкнулась с проклятием «Дозоров». Уже после она перенесла операцию в онкоцентре, но ее состояние только ухудшалось. А в 2015 году сердце звезды экрана остановилось.

Другие же члены съемочной группы также стали жертвами злого рока. Алексей Маклалов лишился матери, Юрий Айзеншпис скончался от сердечного приступа еще до премьеры фильма, а, например, Николай Олялин ушел из жизни спустя два года после выхода фильма от обширного инфаркта.