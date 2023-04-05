А какая была красотка: поклонники звезды «Спортлото-82» бьют тревогу (фото)
Годы не пощадили артистку.
Светлана Аманова сводила зрителей с ума одним своим появлением на экране. Наибольшую известность ей принесла роль в картине «Спортлото-82». После премьеры в ряду поклонников талантливой артистки заметно прибыло.
В карьере знаменитости были и взлеты, и падения. В какой-то период она совсем не появлялась на съемочных площадках — полюбоваться ею можно было лишь на театральной сцене.
После перерыва артистка вернулась в кинематограф, особенно она полюбилась режиссерам, снимающим сериалы. Любимый театр Аманова также не забросила. Несмотря на то, что она осталась востребованной в профессии, фанаты бьют тревогу.
Многие с сожалением отмечают, что артистка сильно постарела.
«Сдала Света, а какая была красотка», — гласит один из комментариев под видео с актрисой.
Впрочем, 61-летней знаменитости вряд ли есть дело до мнения посторонних. Ранее звезда говорила, что выступает против пластики и уколов красоты, которыми так любят злоупотреблять ее коллеги по цеху.