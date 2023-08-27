78 лет никак не дашь: атаманша из «Бумбараша» все та же, что прежде

Екатерина Васильева впервые оказалась на экранах в студенчестве. Она сыграла эпизодическую роль в киноповести «На завтрашней улице», после чего начала активно покорять советский кинематограф.

Год от год слава Васильевой становилась все больше. А в 1971 году она приняла участие в телефильме «Бумбараш», где сыграла роль атаманши Софьи Тульчинской. И эта работа стала одной из главных в карьере артистки.

Сниматься Васильева продолжала до 2020 года. Одной из ее последних работ стала драма «Аниматор», где она исполнила роль умирающей актрисы Анны Андреевны, которая находит близкого друга в лице молодого коллеги Жени в исполнении Алексея Веселкина.

Поклонники внимательно следили за всеми проектами Васильевой. Как отмечали фанаты, годы совсем не сказывались на внешности звезды советского кино. И даже в 78 лет она выглядит как та сама атаманша из «Бумбараша».