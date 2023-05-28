56 лет одиночества: судьба Анидаг из «Королевства кривых зеркал» проберет до мурашек

Анидаг из «Королевства кривых зеркал» в исполнении Лидии Вертинской произвела на зрителей огромное впечатление. Специфичная внешность актрисы идеально сочеталась с образом главной злодейки сказки. Как сложилась судьба роковой красавицы?

Лидия Владимировна начинала свою карьеру с картины «Садко», где ей досталась роль птицы Феникс. Фильм сделал начинающую актрису узнаваемой, однако этого успеха могло и не быть. Дело в том, что ее супруг, певец Александр Вертинский, слыл жутко ревнивым человеком. Артист не хотел отпускать жену на съемки, но в итоге уступил. Позднее Вертинская снялась в фильмах «Дон Кихот» и «Новые похождения Кота в сапогах».

Уже после смерти супруга она появилась в картине «Королевство кривых зеркал».

Лидия Владимировна стала вдовой в довольно молодом возрасте — ей было всего 34 года. У эффектной актрисы не было отбоя от поклонников, многие из них хотели жениться на ней, но всегда получали отказ. Вертинская пережила супруга на 56 лет, и все эти года она оставалась одна. Актриса продолжала вести с любимым мысленные диалоги, а незадолго до смерти ей хотелось только одного — послушать шлягеры в исполнении обожаемого супруга. Даже после его ухода актриса хранила Вертинскому верность.