5 жутких ляпов любимой всеми зрителями «Красотки», которые вы точно не заметили

Яркая история любви, интересная актерская игра двух звезд – Джулии Робертс и Ричарда Гира — все это сделало «Красотку» лентой, известной на весь мир. Но как часто бывает в таких случаях, помимо обилия плюсов, в работе съемочной команде зрители и кинокритики нашли серьезные минусы.

Так, например, оказалось, что во время монтажа и отработки кадров декораторы, операторы и монтажеры допустили целых пять оплошностей, которые, по мнению некоторых зрителей, немало портят итоговое впечатление от просмотра.

Особо дотошные поклонники заметили, что на постере и афише Ричард Гир появляется с темными волосами, в то время как в самом фильме он постоянно седой.

Кроме прочего, в одном из эпизодов героиня Джулии Робертс садится в машину, которая подъезжает к ней с включенными фарами. Кто именно должен был озаботиться тем, чтобы они были выключены, неизвестно до сих пор, однако, не заметившая ошибки Джулия позже в кадре попросит возлюбленного включить уже горящие огни.

В еще одном эпизоде героиня Вивьен ест круассан, затем блинчик, потом снова круассан. Укусы на выпечке то появляются, то пропадают. Очевидно, что для этой сцены потребовалось несколько дублей, а еду просто забыли поменять.

Еще один казус с предметом выглядит достаточно забавно. Героиня поет в ванной. А на протяжении всего концерта плеер то и дело удаляется от нее на приличное расстояние.

Момент в ресторане и вовсе мог бы стать самым курьезным из всех перечисленных. Вивьен пытается съесть устрицу, и вдруг она нечаянно улетает в другую часть помещения. В тот же момент стоящий рядом с героиней официант ловит устрицу со скоростью героев фантастических фильмов.