33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом

Лента «Мария, Мирабела» запала в душу советским зрителям и подарила славу двум малышкам, исполнившим в ней главные роли. Во время съемок Медее Маринеску и Джилде Манолеску было всего шесть лет. Перед ними — целая жизнь, но сложилась она у звездочек по-разному.

В отличие от Маринеску, Джилде крупно не повезло. На ее долю выпало большое количество испытаний, справиться с которыми артистка, увы, не смогла. Виновниками всех ее бед стали мужчины.

После окончания работы над лентой знаменитость перебралась в Германию, где не стала продолжать актерскую карьеру, отдав предпочтение балету. Однако планам стать известной танцовщицей помешала страшная автокатастрофа.

Роковое ДТП, в котором красавица получила многочисленные переломы, устроил ее молодой человек. Парень страдал от пагубной зависимости и находился за рулем в нетрезвом состоянии. После трагедии Манолеску долго мучилась от сильных болей. К тому же она впала в депрессию.

Настал момент, когда актриса решила круто изменить свою жизнь. Она уехала в Берлин, где стала флористом. Один из рабочих дней закончился настоящим адом.

По дороге домой на девушку напал бывший заключенный. Преступник похитил ее и в течение трех дней держал в заточении, принуждая к близости. В результате здоровье Джилды сильно пострадало. В 2009 году в возрасте 35 лет она скончалась от почечной недостаточности.