20 лет спустя: в этом парне почти не узнать рыжего Джуни из «Детей шпионов»

Сегодня его не так часто увидишь на экранах.

Дэрил Сабара прославился на весь мир, когда ему было всего 8 лет. Начинающий актер снялся в приключенческой комедии «Дети шпионов» в роли Джуни Кортеса.

Позднее Дэрил Сабара также сыграл в продолжениях «Детей шпионов» – «Дети шпионов 2. Остров несбывшихся надежд», «Дети шпионов 3. Игра окончена» и «Дети шпионов 4D». Помимо известной франшизы Сабару можно увидеть в «Докторе Хаусе», «Дурмане», «Ищейке», «Проекте Синяя книга», «Самом лучшем папе» и в «Мачете». Правда, последние 10 лет Сабара снимается редко, зато он обрел счастье в личной жизни.

В 2018-м году артист женился на певице Меган Трейнор, а в 2021 году у пары родился сын Райли.

Поддерживает Дэрил и отношения с коллегами по фильму «Дети шпионов»: к актрисе Алексе Веге, сыгравшей Кармен Кортес, он относится как к старшей сестре.