12 лет спустя: не поверите, как выглядит Баби из «Трех метров над уровнем неба»

Картина «Три метра над уровнем неба», снятая по роману итальянца Федерико Моччиа, стала одной из кинематографических сенсаций 2010 года. Драматическая история главных героев не оставила равнодушными зрителей по всему миру. И очень многие из них сочувствовали красавице Баби в исполнении знойной испанки Марии Вальверде.

На момент выхода фильма Вальверде уже была известной актрисой, сыгравшей в таких фильмах, как «Борджиа» и «Мелисса: Интимный дневник». Но именно потрясающее исполнение роли Баби принесло артистке мировую славу и признание.

Даже спустя 12 лет после выхода фильма Мария выглядит так, словно она не постарела ни на день. Актриса остается все такой же прекрасной. А режиссеры активно снимают ее в самых разных проектах, среди которых «Исход: цари и боги», «Али и Нино», «Галвестон», «Голем».

Личная жизнь актрисы тоже оказалась успешной: в 2017 году она вышла замуж за одного из самых известных молодых дирижеров в мире, венесуэльца Густаво Дудамеля.