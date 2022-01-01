Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Архив подборок
Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
«Шазам!»: Подросток в теле супергероя
«Шазам!»: Подросток в теле супергероя
Встречайте самый добрый и смешной супергеройский блокбастер года! Билеты уже в продаже!
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами
110 фильмов
В кино с детьми на выходных!
4 фильма
Ужасы перед сном
19 фильмов
Кино прошлого века
58 фильмов
Кино с Оскаром
13 фильмов
Российское кино
50 фильмов
Все подборки
Related video
За спиной Муцениеце: вскрылась правда о романе Прилучного
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики
«В корыстных интересах»: неприглядный поступок Галкина предали огласке
От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Пытается держать удар»: о связи Лепса с бывшей женой заговорили близкие
Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду