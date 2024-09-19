Граф Монте-Кристо
– Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель – месть.
сценарий и дубляж - на высшем уровне.\
Оператору браво.\
Таким и должно быть настоящее, большое кино.
Образы, локации, актёры — всё передало антураж того времени, тех законов и нравов. Очень красиво и завораживающе, местами романтичное или мрачное.
3 (!) часа пролетели незаметно. И это точно стоит смотреть в кинотеатре.
Мне, как впечатлительному человеку, этот драма-триллер показался не столько тяжёлым, сколько глубоким и заставляющим погрузиться, задуматься. И для меня слёзы — грин флаг, показатель хорошего фильма. В данном случае они были местами, настолько порционно, что я не словила ненужной истерики, ощущения отчаяния — всё было в меру.
Конец прошибал на слёзы, непонимание, хотелось встать и кричать «почему так? Почему ты не вернулся? Почему уплываешь?» А потом садишься и степенно понимаешь: всё именно так, как должно быть. А дальше… и тут такой океан раздумий! Невероятно
Ах да, вам ещё придётся разгадать много загадок, таящихся в героях, и это просто взрывает мозг
Ставлю 100/100. Любителям приключенческого кино, глубоких смыслов, драм с «хэппи-эндом»(причем happy здесь своеобразный), нестандартных поворотов, истории, антуража, эстетики европейского 19 века — бежать смотреть однозначно! Не развлечения для, а пробуждения мозговых извилин ради.
Советую
Ни сколько не пожалел времени и денег на просмотр фильма.
Читал и книгу, смотрел фильмы рание, смотрел анимэ. Возможно я не эксперт по этимологии вселенной по графу монте-кристо, но думаю что общее впечатление могу оставить.
Очень приятное послевкусие у фильма, последний раз такое было когда "зеленую милю" посмотрел после книги.
Да, сюжет отличается, да не все как в книжке, да не все актуры раскрыты в полной мере, но и я не готов тратить 7-8 часов фильма на фильм где все как в книжке.
Перед командой, которая работала над фильмом, действительно, стояла не простая задача- Раскрыть основной сюжет, при этом не потерять динамику действия и захватить взгляды зрителей перед экранами. В двойне тяжелее это делать в эпоху видео-"фастфуда" ( шортсы,рилсы, тик-токи).
Так что давайте будем откровенны, то что можно было урезать- урезали, то что можно было оставить- оставили или поменяли с целью обыгровки сюжета.
Дальше возможны спойлеры!!!!!
Да, не показана в полной мере сюжетная линия Моррелей. В частности Максимильян выходит только в начале в юном возрасте.
Да, не показана линия читы Сен-Меранов.
Да, хотелось бы показать как Де Вильфор покончил жизнь самоубийством.
Честно, ооооооооооочень бы хотелось.
Но, увы, хронометраж не позволяет.
От этого основная линия мести графа не становится хуже.
Мой рекомендосьен ))))
Если вы не читали - то маловероятно что вы сможете понять суть, заложенную Дюмой в это повествование и из-за обилия вырезаных сюжетных линий и переписанной концовки - финал фильма оставляет желать лучшего.
Если вы как и я читали (перечитывали) книгу недавно - то я уверен что фильм вам не понравится.
мне очень надо
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Надлежит анализировать. Рад, что Франция в этом году демонстрирует классику. Семья Вурдалаков. Граф Монте-Кристо. Молодцы! Я с уважением, говорю создателя и вам : Крепкого Здоровья!
*Продолжайте!
*Нужно ставить классику, она развивает, учит, требует от нас мышления.
Когда я читал произведение Чёрный тюльпан, а потом Граф Монте-Кристо, мне казалось, писатель не писатель. Там утро, вслед ночь. Где - то раннее художественные прошлые времена, а то и заползаем в будущее.
Труда вам и Отдыха!
Работайте с классикой!
Молодцы!
Крепкого Здоровья!
Выпустите свою версию своего бреда по мотивам книги с
Другим названиеи. Не пытайтесь стать соавтороми ДЮМА
А вообщето такие экранизации стали символикой загнивания западной идеологии
Трогательный и трагичный
Мне очень понравился
Вот честная оценка от меня 9.5 из 10 . Скажете что не хватило ,потому что ,верю что какая-нибудь посмотрю фильм ,который превзойдет все остальные . Пока ,лучше этого фильма не встречал . Друзья ,вперёд ,вперёд в кинотеатр ,вы должны это увидеть . Попробуйте так же сопоставлять свою жизнь с этой историей . Это только усилит Аше впечатления . Нет слов ,снимаю шляпу ,все ,надеюсь достаточно написал .
да, многие сцены изменены, многие не показаны, но в целом очень доволен просмотром.
Чего только стоит прием Графа семьи прокурора, первая встреча Дантеса и Мерседес.
Дали атмосферу КрасОты Океана, фильм смотрелся свежо и легко. 3 часа пролетели незаметно. Возможно и не нужна полная точная экранизация романа, для этого надо читать книгу...
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