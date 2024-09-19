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Граф Монте-Кристо - trailer
Киноафиша Трейлеры Граф Монте-Кристо. Trailer

Граф Монте-Кристо. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 7 мая 2024
Граф Монте-Кристо – Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель – месть.  
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Игорь Кожокару 19 сентября 2024, 18:06
Оценка
Фильм сня не плохо, есть конечно ляпы, но, в целом не плохо. Не плохо для фильма с другим названием. Первую часть фильма, известную читателям под названием (УЗНИК ЗАМКА ИФ), сняли почти по книге Дюмы, но, вот вторая половина фильма, абсолютно не по сюжету автора книги. Ни один из врагов Эдмона не умер так, как описано в книге, очень многих важных персонажей вообще нет в фильме. А, многие присутствовавшие персонажи, сыграли абсолютно иную роль, нежели написано Дюмой отцом. Для фильма с другим названием поставил бы твердую 9-ку, но для фильма «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО», уыеренная 2. Те, кто читал это произведение, вошедшее в классику, со мной согласятся.
19 сентября 2024, 18:06 Ответить
Киноафиша.инфо 19 сентября 2024, 18:54
в ответ на сообщение Игорь Кожокару от 19 сентября 2024, 18:06
Таков взгляд автора 🤷🏼‍♂️
19 сентября 2024, 18:54 Ответить
Ксения Владимировна 19 сентября 2024, 22:12
Оценка
Мне очень понравился фильм, снятый по мотивам романа Александра Дюма. Да, он отличается от произведения, но меня это не возмутило, а скорее порадовало как одна из возможных линий развития событий. Понравились персонажи, такие человечные и естественные в своём милосердии, жестокости, жадности, прощении, искуплении и щедрости. Мне очень понравилась записка, оставленная украдкой Альбером Гаяде и её завораживающее пение при их первой встрече - очень красиво и романтично. Однозначно рекомендую! Не критикуйте и не сравнивайте особо с романом, просто наслаждайтесь: красивые пейзажи, интерьеры, костюмы и типичные французские типажи))) И перевод очень удачный вышел - мне кажется довольно точно передаёт характеры героев фильма.
19 сентября 2024, 22:12 Ответить
Киноафиша.инфо 20 сентября 2024, 18:58
в ответ на сообщение Ксения Владимировна от 19 сентября 2024, 22:12
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
20 сентября 2024, 18:58 Ответить
Кирилл Ошлыков 21 сентября 2024, 13:54
Оценка
Отличный фильм! Советую 9 из 10 баллов
21 сентября 2024, 13:54 Ответить
Киноафиша.инфо 21 сентября 2024, 19:39
в ответ на сообщение Кирилл Ошлыков от 21 сентября 2024, 13:54
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
21 сентября 2024, 19:39 Ответить
Татьяна Аладкина 22 сентября 2024, 11:00
Оценка
Отличный фильм, не заметили как три часа пролетело. Давно подобных фильмов не было. Получили удовольствие. Сюжет , как многие, конечно знали, но книгу не читали, поэтому все очень понравилось. Вообще советую никогда не сравнивать фильм и книгу. А фильм рекомендую.
22 сентября 2024, 11:00 Ответить
Мария Никитина 22 сентября 2024, 13:37
Оценка
При наличии таких возможностей, снять такую посредственность... Нужно было подавать его как "по мотивам Граф Монте-Кристо". По крайней мере, это было бы честно по отношению к зрителям. Вобщем, такое себе...
22 сентября 2024, 13:37 Ответить
User 22 сентября 2024, 21:05
Оценка
красивые актеры😻😻😻
22 сентября 2024, 21:05 Ответить
stas.8793 23 сентября 2024, 09:33
Оценка
Фильм смотрится на одном дыхании! Восторг!
23 сентября 2024, 09:33 Ответить
Ринат Туктаров 24 сентября 2024, 15:52
Оценка
Отличный фильм! Игра актёров выше всех похвал, сыграли все просто замечательно. Основная линия произведения сохранена! А небольшие отклонения лишь придают остроты сюжету. Рекомендую к просмотру! 10 из 10!
24 сентября 2024, 15:52 Ответить
Никита Калашников 25 сентября 2024, 18:11
Оценка
Отличный фильм, смотрится а одном дыхании не смотря на почти трёх часовое действие! Возможно лучший фильм этого года. Понравился больше чему "чужой" и "дед пул" рекомендую.
25 сентября 2024, 18:11 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2024, 18:59
в ответ на сообщение Никита Калашников от 25 сентября 2024, 18:11
Интересное сравнение 😮
25 сентября 2024, 18:59 Ответить
androsovig 25 сентября 2024, 19:49
Оценка
Великолепно
25 сентября 2024, 19:49 Ответить
ismailrizgar 25 сентября 2024, 20:59
Оценка
Очень хороший фильм, давно не было грамотный фильмов, Александр Дюма сила
25 сентября 2024, 20:59 Ответить
kulcihinaviktoria 25 сентября 2024, 22:01
Оценка
Шикарный фильм, на одном дыхание
25 сентября 2024, 22:01 Ответить
rybalkok61 25 сентября 2024, 22:12
Оценка
Отличный фильм, герои прекрасные, живые, актёры отлично сыграли, сюжет и интерьеры красивые, перевод интересный. Советую к просмотру👍
25 сентября 2024, 22:12 Ответить
Алиса Сафиева 26 сентября 2024, 07:11
Оценка
фильм потрясающий! 3 часа прошло незаметно, очень интересный, никакой нудятины
26 сентября 2024, 07:11 Ответить
User 26 сентября 2024, 10:59
Оценка
Шикарный фильм! Самая лучшая экранизация знаменитого произведения А.Дюма! Сходите, не пожалеете!
26 сентября 2024, 10:59 Ответить
Екатерина Шаркова 26 сентября 2024, 16:53
Оценка
Фееричный, яркий,захватывающий.\
сценарий и дубляж - на высшем уровне.\
Оператору браво.\
Таким и должно быть настоящее, большое кино.
26 сентября 2024, 16:53 Ответить
dasha.menukhova 26 сентября 2024, 18:13
Оценка
Из 14 лет заключения в роскошную жизнь, пропитанную гениальной местью ради восстановления правосудия путём масок, потерь и пересборки своей личности — всё это про Эдмона Дантеса, храброго морякам в прошлом. Повышение до капитана стремительно перешло в арест прямо на свадьбе, и понеслась расти и чернеть его книга жизни…

Образы, локации, актёры — всё передало антураж того времени, тех законов и нравов. Очень красиво и завораживающе, местами романтичное или мрачное.

3 (!) часа пролетели незаметно. И это точно стоит смотреть в кинотеатре.
Мне, как впечатлительному человеку, этот драма-триллер показался не столько тяжёлым, сколько глубоким и заставляющим погрузиться, задуматься. И для меня слёзы — грин флаг, показатель хорошего фильма. В данном случае они были местами, настолько порционно, что я не словила ненужной истерики, ощущения отчаяния — всё было в меру.

Конец прошибал на слёзы, непонимание, хотелось встать и кричать «почему так? Почему ты не вернулся? Почему уплываешь?» А потом садишься и степенно понимаешь: всё именно так, как должно быть. А дальше… и тут такой океан раздумий! Невероятно

Ах да, вам ещё придётся разгадать много загадок, таящихся в героях, и это просто взрывает мозг

Ставлю 100/100. Любителям приключенческого кино, глубоких смыслов, драм с «хэппи-эндом»(причем happy здесь своеобразный), нестандартных поворотов, истории, антуража, эстетики европейского 19 века — бежать смотреть однозначно! Не развлечения для, а пробуждения мозговых извилин ради.
26 сентября 2024, 18:13 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:54
в ответ на сообщение dasha.menukhova от 26 сентября 2024, 18:13
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
26 сентября 2024, 18:54 Ответить
ggrishakova 26 сентября 2024, 23:51
Оценка
Супер
26 сентября 2024, 23:51 Ответить
olegmerkuleg 27 сентября 2024, 12:03
Оценка
Не зря потраченное воемя! Отличный фильм
27 сентября 2024, 12:03 Ответить
Киноафиша.инфо 27 сентября 2024, 19:05
в ответ на сообщение olegmerkuleg от 27 сентября 2024, 12:03
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
27 сентября 2024, 19:05 Ответить
Оксана Скрыльникова 28 сентября 2024, 17:11
Оценка
Отличный фильм
Советую
28 сентября 2024, 17:11 Ответить
Дмитрий Терехов 29 сентября 2024, 22:08
Оценка
Ух... только посмотрел. Пишу пока свежи впечатления.

Ни сколько не пожалел времени и денег на просмотр фильма.

Читал и книгу, смотрел фильмы рание, смотрел анимэ. Возможно я не эксперт по этимологии вселенной по графу монте-кристо, но думаю что общее впечатление могу оставить.

Очень приятное послевкусие у фильма, последний раз такое было когда "зеленую милю" посмотрел после книги.
Да, сюжет отличается, да не все как в книжке, да не все актуры раскрыты в полной мере, но и я не готов тратить 7-8 часов фильма на фильм где все как в книжке.
Перед командой, которая работала над фильмом, действительно, стояла не простая задача- Раскрыть основной сюжет, при этом не потерять динамику действия и захватить взгляды зрителей перед экранами. В двойне тяжелее это делать в эпоху видео-"фастфуда" ( шортсы,рилсы, тик-токи).

Так что давайте будем откровенны, то что можно было урезать- урезали, то что можно было оставить- оставили или поменяли с целью обыгровки сюжета.

Дальше возможны спойлеры!!!!!

Да, не показана в полной мере сюжетная линия Моррелей. В частности Максимильян выходит только в начале в юном возрасте.

Да, не показана линия читы Сен-Меранов.

Да, хотелось бы показать как Де Вильфор покончил жизнь самоубийством.
Честно, ооооооооооочень бы хотелось.
Но, увы, хронометраж не позволяет.

От этого основная линия мести графа не становится хуже.

Мой рекомендосьен ))))
29 сентября 2024, 22:08 Ответить
Roza Roza 30 сентября 2024, 00:11
Оценка
Согласна с предыдущим отзывом. Действительно, из за вычеркнутых сцен, которые есть в книге, и из за замены некоторых героев на не существующих в книге , меняется восприятие сюжета и фильма в целом. Начало ещё по книге , но дальше полное несоответствие.
30 сентября 2024, 00:11 Ответить
asya_sergeeva_93 30 сентября 2024, 00:58
Оценка
Три часа без отрыва
30 сентября 2024, 00:58 Ответить
Елена Конорева 30 сентября 2024, 21:00
Оценка
Добротный атмосферный и не без смысла фильм для любителей костюмированных мелодрам. Только одно НО-это именно ПО МОТИВАМ Монте Кристо. Впрочем, зрителям, не читавшим оригинал Дюма, фильм этот точно понравится. Но пожалейте прах автора, это никак нельзя назвать лучшей экранизацией знаменитого романа! Честнее было бы просто дать фильму другое название, и тогда, согласна, это был бы новый шедевр.
30 сентября 2024, 21:00 Ответить
utimisova1402 2 октября 2024, 12:18
Оценка
Для меня это один из лучших фильмов, которые я смотрела. Фильм впечатлил, и я бы его пересмотрела ещё раз.
2 октября 2024, 12:18 Ответить
User 2 октября 2024, 21:45
Оценка
безумно интересно
2 октября 2024, 21:45 Ответить
Александр Филатов 5 октября 2024, 10:07
Оценка
Хороший фильм! В частности основан на реальных событиях, как и знаменитый роман, экранизация получилось весьма достойной! Эмоции от фильма только положительные, есть некоторые погрешности, но на общем фоне они теряют свое значение! Фильм заслуживает 5 звезд
5 октября 2024, 10:07 Ответить
User 5 октября 2024, 15:56
Оценка
Лучшее, что я смотрела за последнее время!
5 октября 2024, 15:56 Ответить
User 5 октября 2024, 18:51
Оценка
Отличный фильм
5 октября 2024, 18:51 Ответить
Анатолий Литовко 5 октября 2024, 21:44
Настолько испортить сюжет книги, нужно было постараться. Получилась мелкосортная мелодрама, не более. Советую не портить впечатление от романа, тем кто читал.
5 октября 2024, 21:44 Ответить
Murko Herrera 6 октября 2024, 13:02
Оценка
Отвратительный фильм в плане сюжета. Если вы очень давно читали "Графа Монте-Кристо" то вам может понравится он как способ вспомнить очень красивое произведение.
Если вы не читали - то маловероятно что вы сможете понять суть, заложенную Дюмой в это повествование и из-за обилия вырезаных сюжетных линий и переписанной концовки - финал фильма оставляет желать лучшего.
Если вы как и я читали (перечитывали) книгу недавно - то я уверен что фильм вам не понравится.
6 октября 2024, 13:02 Ответить
User 6 октября 2024, 14:25
Оценка
Сценарий отвратительный. Персонажи непрописаны совершенно. Кадрусс какой то просто положительный герой. Зачем нужна Гайде непонятно. Фернан оказывается воевал под Москвой. Полный треш. Хать фильм и снят неплохо, но сценарий не дает никакого представления зачем это все нужно. Жалко потраченного времени.
6 октября 2024, 14:25 Ответить
Maria Remark 7 октября 2024, 15:14
Оценка
Пошла вслепую, просто с любовью к французскому кино и не пожалела! Красивая картинка, сюжет, музыка, удивились что 3 часа длится, совершенно не заметно!
7 октября 2024, 15:14 Ответить
Sergo Ssrgo 8 октября 2024, 14:30
Оценка
Очень крутая картина , красиво снято , графики почти нет , красивые пейзажи . Весь фильм было интересно . Советую . Мало что такого качественного идет в кино
8 октября 2024, 14:30 Ответить
User 8 октября 2024, 15:32
Оценка
Мощный фильмец
8 октября 2024, 15:32 Ответить
Сила Природы 9 октября 2024, 16:44
Оценка
это потрясающе. сначала не могли понять почему такие дорогие билеты. но оно того стоило.шикарный фильм. бесподобные пейзажи,светотени,костюмы. фильм получился превосходным
9 октября 2024, 16:44 Ответить
Киноафиша.инфо 9 октября 2024, 17:52
в ответ на сообщение Сила Природы от 9 октября 2024, 16:44
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
9 октября 2024, 17:52 Ответить
Yuri Logaziak 9 октября 2024, 21:48
Оценка
Очень интересная экранизация Дюма, не по тексту, по мотивам, но все очень добротно, стильно, волнующе. Великолепная игра актеров!
9 октября 2024, 21:48 Ответить
Эля 10 октября 2024, 02:32
Оценка
Фильм потрясающий! Смотрится на одном дыхании. Шикарно снят,актеры сыграли великолепно. Я даже всплакнула,вызывает огромный спектр эмоций😍сходила бы еще
10 октября 2024, 02:32 Ответить
Шовда Темуркаева 10 октября 2024, 17:13
Оценка
поставьте ночной сеанс в грозном на 10.10.2024!!!!!!!😭😭😭\
мне очень надо
10 октября 2024, 17:13 Ответить
Киноафиша.инфо 10 октября 2024, 18:53
в ответ на сообщение Шовда Темуркаева от 10 октября 2024, 17:13
Постараемся ! 😭
10 октября 2024, 18:53 Ответить
Киноафиша.инфо 10 октября 2024, 19:03
в ответ на сообщение Эля от 10 октября 2024, 02:32
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
10 октября 2024, 19:03 Ответить
Игорь Кожокару 12 октября 2024, 13:50
Оценка
Бред полный. Вы так и не поняли мысль великого писателя. А. Дюма отец, написал шедевр, на основе реальных событий, а вы, восхищаетесь неудачной картиной.
12 октября 2024, 13:50 Ответить
Игорь Кожокару 12 октября 2024, 13:54
Оценка
Гайде ненавидела род, убийц своего отца, с чего ей влюблятся в сына убийцы? \
\
12 октября 2024, 13:54 Ответить
Игорь Кожокару 12 октября 2024, 13:57
в ответ на сообщение User от 26 сентября 2024, 10:59
Оценка
Бред, вообще не соответствует мысли автора и факту. Фильм не плох лишь при ином названии, во всех остальных случаях, ПОЛНАЯ ХРЕНЬ.
12 октября 2024, 13:57 Ответить
Игорь Кожокару 12 октября 2024, 14:27
в ответ на сообщение Мария Никитина от 22 сентября 2024, 13:37
Оценка
Бред, а не Граф Монте Кристо. Фильм можно назвать нормальным, исключительно под другим названием.
12 октября 2024, 14:27 Ответить
Игорь Кожокару 12 октября 2024, 14:39
в ответ на сообщение Дмитрий Терехов от 29 сентября 2024, 22:08
Оценка
Видимо читал не то произведение. А. Дюма написал классику, а не эту подделку.
12 октября 2024, 14:39 Ответить
Игорь Кожокару 12 октября 2024, 14:42
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 19 сентября 2024, 18:54
Оценка
Автор, Александр Дюма отец, остальные, лишь пытаются заработать, делая фальшивую копию.
12 октября 2024, 14:42 Ответить
User 12 октября 2024, 19:42
Оценка
Очень красивый зрелищный фильм, сюжет классический с небольшими изменениями, актеры на высоте!
12 октября 2024, 19:42 Ответить
Ержан Альжанов 12 октября 2024, 21:59
Оценка
Книга шикарна, много раз прочитал и знаю чуть ли не наизусть. Столько оттенков и персонажей, игра жадности, алчности, высокомерия и разочарования. Все это среди несбывшихся надежд и несостоявшейся любви главных героев. Советский вариант графа был просто бесподобен. Имея такие возможности французы сняли что-то отдаленно напоминающее Монте-Кристо. И это еще мягко сказано. Прочитайте книгу если не читали, посмотрите советский вариант. На этот фильм идти не стоит, жаль будет потерянных 3 часов. Единственное утешение что рядом сидит близкий тебе человек и если этому человеку понравилось, то пойдет. Но фильм того не стоит. Думал что Джокер слабый фильм, но выяснилось что у нас в Казахстане не умеют выбирать фильмы для кинотеатров. Выбирают всякую пургу на которую жалко времени и денег. Может хватит курить бамбук и выгнать того, кто выбирает такой отстой?
12 октября 2024, 21:59 Ответить
Киноафиша.инфо 13 октября 2024, 12:26
в ответ на сообщение Ержан Альжанов от 12 октября 2024, 21:59
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
13 октября 2024, 12:26 Ответить
Киноафиша.инфо 13 октября 2024, 12:26
в ответ на сообщение User от 12 октября 2024, 19:42
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
13 октября 2024, 12:26 Ответить
Дмитрий Левченко 13 октября 2024, 14:39
Оценка
На фильм пошел, потому что режиссеры сняли Три мушкетера и Миледи. Очень понравился. 3 часа пролетели незаметно. Самый запоминающийся фильм за последние пару месяцев. Молодцы.
13 октября 2024, 14:39 Ответить
Гриша Кравиц 13 октября 2024, 15:32
Оценка
Супер фильм
13 октября 2024, 15:32 Ответить
artyom.voronczov.2000 14 октября 2024, 05:45
Оценка
Не знаком с книгой, шел на сеанс не зная истории. Фильм красивый, хорошая игра актеров.Почти 3 часа фильма прошли на одном дыхании. 10/10.
14 октября 2024, 05:45 Ответить
Артём Николаенко 15 октября 2024, 15:51
Оценка
Классный фильм, посмотрел с восхищением, всем советую сходить, фильм интересный
15 октября 2024, 15:51 Ответить
Елена Ядрова 15 октября 2024, 22:22
Оценка
Мне очень понравился фильм. Красивый, интересный. Рекомендую.
15 октября 2024, 22:22 Ответить
Tatiana Konstantinova 18 октября 2024, 18:34
Оценка
Не советую смотреть тем, кто читал книгу хоть раз. Красивая картинка и та не спасла этот фильм, по мотивам книги граф Монте Кристо. Преступление называть этот фильм как книгу, потому что тут нет и доли того, что было в книге. Все поменяли, переделали и не в лучшую сторону, главный герой плоский, обычный мелкий мстительный человечек, ни одного диалога интересного, ни одной сцены где раскрылись бы главные герои. Слишком скучно, прозаично.
18 октября 2024, 18:34 Ответить
advokat.sh77 20 октября 2024, 21:47
Оценка
Хороший фильм, почти как книга. Упущенно несколько моментов, но не суть. Режиссеру трудно вложить в один фильм 2 тома книги. Но в принципе, класс!
20 октября 2024, 21:47 Ответить
Яна Андросова 20 октября 2024, 23:38
Оценка
Супер класс
20 октября 2024, 23:38 Ответить
Яна Андросова 20 октября 2024, 23:49
в ответ на сообщение Анатолий Литовко от 5 октября 2024, 21:44
Оценка
Книгу не читала,а фильм понравился ,в кинотеатрах редко что то путнее показывают ,захотелось прочитать оригинал произведения)
20 октября 2024, 23:49 Ответить
User 26 октября 2024, 10:18
Оценка
топ!!!
26 октября 2024, 10:18 Ответить
Вадим Джан 26 октября 2024, 17:41
в ответ на сообщение Игорь Кожокару от 19 сентября 2024, 18:06
"по книге Дюмы", "написано Дюмой отцом", осталось еще написать " что Дюму у нас любят и Дюмам у нас все рады"
26 октября 2024, 17:41 Ответить
Вадим Джан 26 октября 2024, 17:44
после просмотра трейлера, расхотелось смотреть, прости нас Александр Дюма
26 октября 2024, 17:44 Ответить
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:15
в ответ на сообщение Вадим Джан от 26 октября 2024, 17:44
как не судят книги по обложкам, так не судят и фильмы по трейлерам 😉
26 октября 2024, 19:15 Ответить
Виктор Чураков 26 октября 2024, 22:25
Жерар Депардье и его роль Графа Монте - Кристо была приближена большим содержанием романа. Но могу позвалить и нашу картину Узник Замка Иф. Раскрывается любовь, отношения сына и отца, боль увековечья, месть и прощение.
Надлежит анализировать. Рад, что Франция в этом году демонстрирует классику. Семья Вурдалаков. Граф Монте-Кристо. Молодцы! Я с уважением, говорю создателя и вам : Крепкого Здоровья!
*Продолжайте!
*Нужно ставить классику, она развивает, учит, требует от нас мышления.
Когда я читал произведение Чёрный тюльпан, а потом Граф Монте-Кристо, мне казалось, писатель не писатель. Там утро, вслед ночь. Где - то раннее художественные прошлые времена, а то и заползаем в будущее.
Труда вам и Отдыха!
Работайте с классикой!
Молодцы!
Крепкого Здоровья!
26 октября 2024, 22:25 Ответить
kravkliy 28 октября 2024, 23:00
Понравится лишь тем, кому не с чем сравнить, кто не смотрел действительно стоящие экранизации с Жаном Маре и Депардье (к примеру), кто не читал произведения.
28 октября 2024, 23:00 Ответить
pnts1 29 октября 2024, 17:39
Оценка
Не хочу умалить достоинства актеров операторов монтажеров, все это отлично! Но сам сюжет сценарий и соавторский бред режиссера достоин только двойки!
Выпустите свою версию своего бреда по мотивам книги с
Другим названиеи. Не пытайтесь стать соавтороми ДЮМА
А вообщето такие экранизации стали символикой загнивания западной идеологии
29 октября 2024, 17:39 Ответить
insiely2001 29 октября 2024, 22:53
Оценка
Очень классный фильм, смотрели с подругой на одном дыхании 😍😍😍
29 октября 2024, 22:53 Ответить
nvti73 30 октября 2024, 15:51
Оценка
Отличный фильм!
30 октября 2024, 15:51 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2024, 19:20
в ответ на сообщение nvti73 от 30 октября 2024, 15:51
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
30 октября 2024, 19:20 Ответить
Ольга Крафт 31 октября 2024, 08:25
Шикарный фильм! Рекомендую к обязательному просмотру!)
31 октября 2024, 08:25 Ответить
Виктория Аксарина 31 октября 2024, 12:45
Оценка
Прекрасный фильм 5 звёзд
Трогательный и трагичный
Мне очень понравился
31 октября 2024, 12:45 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2024, 18:50
в ответ на сообщение Виктория Аксарина от 31 октября 2024, 12:45
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
31 октября 2024, 18:50 Ответить
wedding09.02.2013 2 ноября 2024, 00:20
Оценка
Абсолютно не по книге. Все перевернуто
2 ноября 2024, 00:20 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2024, 19:15
в ответ на сообщение wedding09.02.2013 от 2 ноября 2024, 00:20
Картина по мотивам книги, а не побуквенное переложение 😏
2 ноября 2024, 19:15 Ответить
User 3 ноября 2024, 12:19
Оценка
Потрясающий фильм. Смотрела его три дня назад, до сих пор пол впечатлением! Рекомендую к обязательному просмотру
3 ноября 2024, 12:19 Ответить
Ольга Приходько 3 ноября 2024, 18:17
Оценка
Хороший фильм, советую
3 ноября 2024, 18:17 Ответить
Наталья Медведь (Бондаренко) 4 ноября 2024, 12:50
Смотрела с внучками фильм. Шикарные съемки, прекрасная игра артистов, даже не верится, что можно выжить в таких невероятных условиях. 3 часа пролетели незаметно. Неважно, что сюжет не совсем по книге, все равно здорово. Советую посмотреть всем.
4 ноября 2024, 12:50 Ответить
Алексей Маликов 6 ноября 2024, 15:53
Оценка
Друзья ,честно ,нет слов . 3 часа на одном дыхании .Кто пишет негативный отзыв ,я отвечу ! Да я за последние 15 лет ,лучше фильма не видел ,по мимо потрясающего сюжета 😃Я кстати не читал его ... Игра актеров ,на высоте .
Вот честная оценка от меня 9.5 из 10 . Скажете что не хватило ,потому что ,верю что какая-нибудь посмотрю фильм ,который превзойдет все остальные . Пока ,лучше этого фильма не встречал . Друзья ,вперёд ,вперёд в кинотеатр ,вы должны это увидеть . Попробуйте так же сопоставлять свою жизнь с этой историей . Это только усилит Аше впечатления . Нет слов ,снимаю шляпу ,все ,надеюсь достаточно написал .
6 ноября 2024, 15:53 Ответить
Киноафиша.инфо 6 ноября 2024, 17:58
в ответ на сообщение Алексей Маликов от 6 ноября 2024, 15:53
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
6 ноября 2024, 17:58 Ответить
1090915 8 ноября 2024, 15:20
Оценка
Хороший фильм, мне понравился! Немного смазана концовка, но в целом очень хороший фильм!
8 ноября 2024, 15:20 Ответить
Виктория Кислова 9 ноября 2024, 20:26
Оценка
Отличный фильм. Не смотря на то, что сюжет известен, смотрится на одном дыхании. Фильм захватывающий и динамичный, скучать не придётся ниразу. Очень понравился, рекомендую к просмотру.
9 ноября 2024, 20:26 Ответить
Зинфира Халикова 12 ноября 2024, 09:09
Фильм не понравился. Не советую к поосмотру. В середине фильма чуть не уснула. Затянут.
12 ноября 2024, 09:09 Ответить
37012009 12 ноября 2024, 10:52
Оценка
Шикарный фильм, огромное удовольствие было получено в процессе просмотра
12 ноября 2024, 10:52 Ответить
Ольга Аксютина 14 ноября 2024, 18:24
в ответ на сообщение Игорь Кожокару от 19 сентября 2024, 18:06
А почему у вас ляпы. Дюма не склоняется.
14 ноября 2024, 18:24 Ответить
Киноафиша.инфо 14 ноября 2024, 18:53
в ответ на сообщение Ольга Аксютина от 14 ноября 2024, 18:24
Это своеобразный камень в огород авторов фильма - они Игорю Кожокару ляпы, а он им в ответ свои 😁
14 ноября 2024, 18:53 Ответить
User 18 ноября 2024, 08:50
Оценка
Ужасный сценарий. Фильм для детей, не знающих произведения.
18 ноября 2024, 08:50 Ответить
Perfect blue 19 ноября 2024, 13:57
Читала книгу, очень понравилась, не заметила как одолела два тома. Не представляю как их можно запихнуть в один фильм
19 ноября 2024, 13:57 Ответить
glangelika 21 ноября 2024, 23:32
Фильмец ооочень знатный! Такое всё красивое! На одном дыхании. Ооооочень рекомендую! И читала, и смотрела ВСЕ постановки. Все замечательны каждая по-своему. Сюжет немного закручен по-новому. Ну и отлично. Много неожиданностей. Не надо ни с чем сравнивать. А надо идти и получать удовольствие!😉
21 ноября 2024, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 22 ноября 2024, 19:15
в ответ на сообщение glangelika от 21 ноября 2024, 23:32
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 ноября 2024, 19:15 Ответить
parsiyeu 24 ноября 2024, 14:20
Оценка
Отличный фильм!
24 ноября 2024, 14:20 Ответить
Пурясев Илья 1.6.18б 25 ноября 2024, 15:00
в ответ на сообщение Игорь Кожокару от 19 сентября 2024, 18:06
Это же вам не документальное кино, это художественное кино, поэтому вообще все равно, реальная там история или нет. Главное, чтобы сценарий был увлекательным и смотрелось на одном дыхании.
25 ноября 2024, 15:00 Ответить
nsaserj1977 29 ноября 2024, 12:58
Оценка
Одно разочарование, а не фильм, интересно что курил режиссёр, жалкое подобие оригинала.
29 ноября 2024, 12:58 Ответить
Киноафиша.инфо 29 ноября 2024, 19:10
в ответ на сообщение nsaserj1977 от 29 ноября 2024, 12:58
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
29 ноября 2024, 19:10 Ответить
Zh-Anna Sa 1 декабря 2024, 13:04
Оценка
Уж сколько было этих киновариаций "графьев" Монте-Кристо, но это, реально, простите за сленг, бомба!💥 В начале фильма скептически отнеслась к образу ГГ: "невыразительный какой-то французишка" - подумалось. А актер как разыгрался! Такую харизму выдал! А глаза?! Боже мой, какие глаза - зеркало души героя: в них вся мировая скорбь и затаенная боль за всей маской холодной, непробиваемой стены равнодушия и чёрствости. Граф Пьера Нинэ (исполнитель главной роли) оказался куда лучше, чем граф самого Дюма-старшего. И почему-то думается, что сам создатель романа, посмотри он этот фильм, аплодировал бы стоя своему и - неожиданно не совсем своему - Монте-Кристо. Изменения коснулись не только личности Эдмона "Монте-Кристо" Дантеса, но и произведения в целом. Но сделано это было по-французски изящно, деликатно по отношению к первоисточнику и просто великолепно! Как будто старую, потемневшую картину отреставрировали, освежили красками и она ожила. Из существенных плюсов отмечу ещё динамичность фильма. При этом не были вырваны целые куски из произведения, а были правильно расставлены акценты, т.е. они были сделаны на ключевые моменты и именно им уделялось экранное время. Финал оставил светлое чувство и это отнюдь не удовлетворённость от выполненного графом плана "мстю и мстя моя страшна". Тут нечто другое. И ради этого стоит сходить на "Граф Монте-Кристо" .
1 декабря 2024, 13:04 Ответить
Киноафиша.инфо 1 декабря 2024, 19:20
в ответ на сообщение Zh-Anna Sa от 1 декабря 2024, 13:04
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
1 декабря 2024, 19:20 Ответить
vzolotarjov 2 декабря 2024, 09:08
Оценка
Фильм достойный просмотра . Мне и жене очень понравился .
2 декабря 2024, 09:08 Ответить
User 3 декабря 2024, 16:22
Оценка
03:00 пролетели незаметно ! Рекомендую!
3 декабря 2024, 16:22 Ответить
Ренат Якимов 6 декабря 2024, 10:03
Оценка
Естественно только 5!, красивейшая работа и игра актеров.
да, многие сцены изменены, многие не показаны, но в целом очень доволен просмотром.
Чего только стоит прием Графа семьи прокурора, первая встреча Дантеса и Мерседес.
Дали атмосферу КрасОты Океана, фильм смотрелся свежо и легко. 3 часа пролетели незаметно. Возможно и не нужна полная точная экранизация романа, для этого надо читать книгу...
6 декабря 2024, 10:03 Ответить
Дмитрий Левченко 7 декабря 2024, 15:24
Оценка
Не буду рассуждать по сравнение со старым фильмом и книгой. Просто сам по себе фильм прекрасный, классные актеры. Один из лучших этой осенью.
7 декабря 2024, 15:24 Ответить
User 11 января 2025, 20:31
Оценка
Понравилось , рекомендую
11 января 2025, 20:31 Ответить
spmarka 2 февраля 2025, 14:02
Оценка
Отменно!
2 февраля 2025, 14:02 Ответить
derkach5 15 февраля 2025, 00:49
Оценка
Фильм понравился,получили удовольствие.История поучительна.Рекомендую!
15 февраля 2025, 00:49 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 22:54
в ответ на сообщение spmarka от 2 февраля 2025, 14:02
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
22 февраля 2025, 22:54 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 22:54
в ответ на сообщение derkach5 от 15 февраля 2025, 00:49
Вечная классика 🙌
22 февраля 2025, 22:54 Ответить
keryus 23 февраля 2025, 13:18
Оценка
Сценаристы явно работали под веществами. Логика «покинула чат»
23 февраля 2025, 13:18 Ответить
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8.2 Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо боевик, приключения, драма, 2024, Франция
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