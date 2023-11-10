Меню
Катастрофа - trailer
Киноафиша Трейлеры Катастрофа. Trailer

Катастрофа. Trailer

Дата публикации: 29 августа 2023
Катастрофа – По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.
Вадим Перов 10 ноября 2023, 21:54
Оценка
Фильм снят наверно на телефон. Качество отвратительное, не широкоформатный, супер бюджетный, актриссы , все как на подбор некрасивые, ну и конечно бредовый сценарий. Люди потянулись к выходу после первых 20 минут просмотра этого шедевра. Давно я не сиотрел такой откровенной халтуры.
10 ноября 2023, 21:54 Ответить
belkaanel 11 ноября 2023, 08:30
Оценка
Дешевое низкопробное кино!!! Ужасная игра актеров, главная героиня весь фильм бьется в истерике и орет🤦‍♀️! Сюжет больше смахивает на на породил катастрофы, чем на таковую! Не первый раз попападаю последнее время на откровенно плохое зарубежное кино! Возникает вопрос…а зачем закупают такие фильмы и крутят у нас в кинотеатрах?!! Ответ очевиден…поддержите отечественного производителя или смотрите неотечественное, а такое🤷‍♀️. К сожалению, это так!
11 ноября 2023, 08:30 Ответить
Ирина Микушина ღ АН ღღღНовый Адресღღღ 11 ноября 2023, 17:19
Оценка
Не тратьте деньги
11 ноября 2023, 17:19 Ответить
android14566 11 ноября 2023, 18:50
Оценка
фильм на один раз
11 ноября 2023, 18:50 Ответить
Наталья Давыдовская 11 ноября 2023, 22:47
Оценка
В фильме глупые герои кроме девочки, много не состыковок, там крупным планом показали как убили кота главные герои, они напоили кота кислотной водой, просто так и уснули как ни в чем не бывало кот умер нам показали это, это ужасно, только девочка поняла что они сделали и вылила воду, она пошла ночью что бы посмотреть все ли хорошо. Но было поздно, ни в коем случае фильм не смотрите. Ужас
11 ноября 2023, 22:47 Ответить
elenalitvina91 12 ноября 2023, 07:41
Оценка
Такую занудную тягомотину надо ещё придумать
12 ноября 2023, 07:41 Ответить
tigar05 13 ноября 2023, 02:27
Оценка
Если хотите бездарно потратить свои полтора часа времени, то Вам именно на этот фильм. Сценарий очень нелепый, актеры глаз точно не порадуют) а под конец фильма даже начнут раздражать своей глупостью и истеричностью! Одним словом Не рекомендую!
13 ноября 2023, 02:27 Ответить
helga.1988 14 ноября 2023, 10:05
Оценка
Редкостная чушь
14 ноября 2023, 10:05 Ответить
Маргарита Мартынова 14 ноября 2023, 14:15
Оценка
На мой взгляд, фильм интересный. Есть над чем подумать. Откуда взялись дожди. Конечно же во всём виноваты заводы. Но фильм тяжёлый. Спасибо за сеанс.
14 ноября 2023, 14:15 Ответить
Маргарита Мартынова 14 ноября 2023, 14:16
Оценка
Весьма неплохо.
14 ноября 2023, 14:16 Ответить
User 14 ноября 2023, 22:28
Оценка
Отвратительный фильм, про тупую дочь. Потраченого времени жаль, пятикратно переваренный кал)
14 ноября 2023, 22:28 Ответить
Леся Котикова 15 ноября 2023, 23:15
Ужасное качество , сидим щас в кинотеатре калибри и ужас , реально как будто на тел снимали , не понятно либо качество экрана либо что ?! Полная темнота не видно от слова вообще ничего
15 ноября 2023, 23:15 Ответить
Леся Котикова 15 ноября 2023, 23:18
Фильм «катастрофа» не советую к просмотру , пустая трата денег и времени …
15 ноября 2023, 23:18 Ответить
surien 16 ноября 2023, 01:06
Оценка
Ужасный,фильм,ужасный сюжет,ужасные актёры.
16 ноября 2023, 01:06 Ответить
Вера Халиева 16 ноября 2023, 01:36
мрачный
16 ноября 2023, 01:36 Ответить
Comon 16 ноября 2023, 12:49
Оценка
Отличная социалка-катастрофа, этож французы, они умеют снимать простые но жёсткие и правдивые фильмы. Всё очень натурально, взгляд идёт именно с позиции гл.героев, а не с позиции мировой катастрофы вообще. Видимо с позиции этой намеренно глупой девочки и идёт повествование, ну так и что, не все же американских супер героев показывать которые запросто спасают мир от всего и кислотных туч в частности. Обычные люди во время катастроф - они другие, они умирают, и частенько умирают по глупому, но это жизнь, таково стечение обстоятельств.
16 ноября 2023, 12:49 Ответить
Лилия Рамазанова 16 ноября 2023, 14:54
Фильм ужасный, показали как там кислотный дождь людей растворял, ещë на коте там испытывали кислотную воду и показали его мëртвым, фильм не для слабонервных, смотреть не рекомендую.
16 ноября 2023, 14:54 Ответить
tatianapro 18 ноября 2023, 13:03
Оценка
Отстой отстойнейший, не тратьте своë время
18 ноября 2023, 13:03 Ответить
elena.ergina.90 18 ноября 2023, 15:51
Оценка
Тягомотина, не советую
18 ноября 2023, 15:51 Ответить
User 19 ноября 2023, 10:51
Оценка
Фильм такой себе не интересный
19 ноября 2023, 10:51 Ответить
111gif 19 ноября 2023, 13:18
Оценка
Фильм ужасно скучный, зря потраченное время и деньги, не советую!!!
19 ноября 2023, 13:18 Ответить
Diana Mamedova 20 ноября 2023, 22:08
Оценка
Не интересно!!!!!
20 ноября 2023, 22:08 Ответить
Барсбек Иминов 22 ноября 2023, 16:57
Оценка
Полный отстой
22 ноября 2023, 16:57 Ответить
User 22 ноября 2023, 21:10
Оценка
Ужаснее фильма нет. Могли бы найти подучше актриса вместо девки дочки…
22 ноября 2023, 21:10 Ответить
Анастасия Сергеевна 23 ноября 2023, 02:50
Оценка
Неочем
23 ноября 2023, 02:50 Ответить
User 24 ноября 2023, 20:45
Оценка
Фильм надо смотреть в 1080p, а не в 280p
24 ноября 2023, 20:45 Ответить
Weteran Mc 25 июня 2024, 23:34
Оценка
Посмотрел французский фильм-катастрофу с очень простым названием - «Катастрофа».
По сюжету началось глобальное потепление и мартовская дневная температура стала достигать 42 градуса по Цельсию. И начались проливные дожди, но не простые, а с большим содержанием серной кислоты, которая при попадании уничтожает всё живое и не живое. И в этих условиях природы родители с 15-летней дочкой пытаются добраться до бельгийского Антверпена.
Первые 20 минут фильма - скукота, зато потом начинается экшен. Они будут ехать на машине, пока не встрянут в пробке, идти пешком через лес, прятаться в домах и многое другое. Одним словом, все прелести фильмов про апокалипсис. До кучи их путешествие будет наполнено настоящим драматизмом.
Кино очень стоящее, давно не видел таких сильных фильмов в этом жанре. Единственное, что мне ужасно не понравилось - это дочка - истеричка, причём капризная. Я всё понимаю, условия - совсем не сахар, но надо как-то держать себя в руках. А то, сколько нервов бате потрепала, а перед финалом ещё и покалечила.
Учитывая всё вышесказанное, настоятельно рекомендую посмотреть эту картину. Моя оценка: 8 из 10. 👍
25 июня 2024, 23:34 Ответить
4.8 Катастрофа
Катастрофа драма, фантастика, триллер, 2023, Бельгия / Франция
