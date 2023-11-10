Катастрофа
– По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.
По сюжету началось глобальное потепление и мартовская дневная температура стала достигать 42 градуса по Цельсию. И начались проливные дожди, но не простые, а с большим содержанием серной кислоты, которая при попадании уничтожает всё живое и не живое. И в этих условиях природы родители с 15-летней дочкой пытаются добраться до бельгийского Антверпена.
Первые 20 минут фильма - скукота, зато потом начинается экшен. Они будут ехать на машине, пока не встрянут в пробке, идти пешком через лес, прятаться в домах и многое другое. Одним словом, все прелести фильмов про апокалипсис. До кучи их путешествие будет наполнено настоящим драматизмом.
Кино очень стоящее, давно не видел таких сильных фильмов в этом жанре. Единственное, что мне ужасно не понравилось - это дочка - истеричка, причём капризная. Я всё понимаю, условия - совсем не сахар, но надо как-то держать себя в руках. А то, сколько нервов бате потрепала, а перед финалом ещё и покалечила.
Учитывая всё вышесказанное, настоятельно рекомендую посмотреть эту картину. Моя оценка: 8 из 10. 👍
