Борец. Кажымукан – чемпион мира
– История жизни легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова, достойного сына казахского народа. Зритель пройдет вместе с героем нелегкий путь – от самого рождения до последних дней. Станет свидетелем исторических событий, гражданской войны, голода, массового террора, Великой Отечественной войны. Увидит, как Кажымукан заслуженно станет Чемпионом мира по борьбе, прославившись на весь свет. И сколько сил он отдаст родной земле и родному народу. Все трудности, препятствия, победы и разочарования, любовь и предательство, с которыми придется столкнуться, никого не оставят равнодушным.
