Борец. Кажымукан – чемпион мира. Дублированный трейлер

Дата публикации: 7 февраля 2025
Борец. Кажымукан – чемпион мира – История жизни легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова, достойного сына казахского народа. Зритель пройдет вместе с героем нелегкий путь – от самого рождения до последних дней. Станет свидетелем исторических событий, гражданской войны, голода, массового террора, Великой Отечественной войны. Увидит, как Кажымукан заслуженно станет Чемпионом мира по борьбе, прославившись на весь свет. И сколько сил он отдаст родной земле и родному народу. Все трудности, препятствия, победы и разочарования, любовь и предательство, с которыми придется столкнуться, никого не оставят равнодушным.
User 23 февраля 2025, 15:31
Оценка
можно в интернете спокойно посмотреть качество высшая фильм 5/10
23 февраля 2025, 15:31 Ответить
5.2 Борец. Кажымукан – чемпион мира
Борец. Кажымукан – чемпион мира драма, исторический, 2024, Казахстан
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше