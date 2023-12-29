Кибердеревня. Новый год
– 31 декабря 2099 года по всей Солнечной системе накрывают столы и наряжают киберёлки, а марсианский фермер Николай ждёт к себе в гости с Земли жену и двух дочерей. Но что делать, если из-за аномальной солнечной активности отменяют все межпланетные перелёты? Новый год — праздник семейный, и Николай решает во что бы то ни стало добраться до родных. Помогут ему в этом любимая буханка «Буля», самодельный телепорт и портативная чёрная дыра.
За отсылку на Интерстеллар спасибо, гармонично вплели.😊
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