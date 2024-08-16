Винокурня семьи Комада
– В юном возрасте Руи была вынуждена взять на себя управление вискарней семейства Комада. Ещё при её отце производство серьёзно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учёбу, чтобы снова поставить его на ноги. Несмотря на то, что сейчас вискарня работает хорошо, мысли о былом преуспевании не покидают девушку, и она собирается воссоздать фирменный виски Комады — «Кома», который символизирует для неё единство их семьи. Однажды в вискарню Комады по работе приезжает молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не испытывает особого интереса, но постепенно втягивается в тонкий, неторопливый процесс изготовления виски, и проникается философией его употребления. Поэтому он решает помочь Руи в исполнении мечты.
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