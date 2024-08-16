Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Винокурня семьи Комада - trailer
Киноафиша Трейлеры Винокурня семьи Комада. Trailer

Винокурня семьи Комада. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 3 июля 2024
Винокурня семьи Комада – В юном возрасте Руи была вынуждена взять на себя управление вискарней семейства Комада. Ещё при её отце производство серьёзно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учёбу, чтобы снова поставить его на ноги. Несмотря на то, что сейчас вискарня работает хорошо, мысли о былом преуспевании не покидают девушку, и она собирается воссоздать фирменный виски Комады — «Кома», который символизирует для неё единство их семьи. Однажды в вискарню Комады по работе приезжает молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не испытывает особого интереса, но постепенно втягивается в тонкий, неторопливый процесс изготовления виски, и проникается философией его употребления. Поэтому он решает помочь Руи в исполнении мечты.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
derg-s 16 августа 2024, 23:16
Оценка
Просто добрый узкоспециализированный фильм о таком уникальном ремесле, как приготовление виски. В разговорах героев изобилует специфическая лексика, поэтому для неподготовленного зрителя, картина может оказаться затруднительной для восприятия. Она наверняка придется по душе тем, кто не равнодушен к данной технологии.
16 августа 2024, 23:16 Ответить
Киноафиша.инфо 17 августа 2024, 18:42
в ответ на сообщение derg-s от 16 августа 2024, 23:16
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
17 августа 2024, 18:42 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.9 Винокурня семьи Комада
Винокурня семьи Комада анимация, драма, семейный, аниме , 2023, Япония
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Рыжая Соня - дублированный трейлер 01:58
Рыжая Соня  дублированный трейлер
Побег из зоопарка - дублированный трейлер 01:37
Побег из зоопарка  дублированный трейлер
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше