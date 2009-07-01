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Белая мгла - тизер
Киноафиша Трейлеры Белая мгла. Тизер

Белая мгла. Тизер

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Дата публикации: 1 июля 2009
Белая мгла – У служительницы закона Кэрри есть всего три дня на то, чтобы с помощью пилота вертолета поймать первого серийного убийцу в истории Антарктиды, после чего континент накроет полярная ночь.
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6.1 Белая мгла
Белая мгла боевик, драма, триллер, криминал, 2009, США / Канада / Франция / Турция
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