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Белая мгла. Тизер
Белая мгла. Тизер
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Дата публикации: 1 июля 2009
Белая мгла
– У служительницы закона Кэрри есть всего три дня на то, чтобы с помощью пилота вертолета поймать первого серийного убийцу в истории Антарктиды, после чего континент накроет полярная ночь.
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6.1
Белая мгла
боевик, драма, триллер, криминал, 2009, США / Канада / Франция / Турция
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