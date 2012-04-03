Музыка нас связала
– Адам — популярный поп-певец, давно крутящий роман со строптивой супермоделью. Но его главная проблема — не в этом. Больше всего хлопот ему доставляет Морелло — лидер девичьей пост-панк-группы, встречающаяся с банкиром. А ее главная проблема — в том, что перед важным для нее выступлением на музыкальном фестивале она оказывается прикованной наручниками к ненавистному ей Адаму. На концерт приходит сто тысяч человек, но ни у кого из них нет ни ключа от наручников, ни лекарства от превратностей любви. Чтобы разорвать сковывающую их железную цепь, музыкантам придется пройти через множество испытаний. Но что делать с теми связями, которые прочнее любой стали?
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