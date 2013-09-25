Меню
Уик-энд в Париже - трейлер
Уик-энд в Париже. Трейлер

Дата публикации: 25 сентября 2013
Уик-энд в Париже – Супружеская пара спустя многие годы после медового месяца возвращается в Париж в попытке освежить брак. В столице Франции они встретят старого приятеля, которому удается вдохнуть в охладевшие отношения новую жизнь.
6.2 Уик-энд в Париже
Уик-энд в Париже комедия, мелодрама, 2013, Великобритания
