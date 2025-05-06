Меню
Рай и Ад - teaser
Киноафиша Трейлеры Рай и Ад. Teaser

Рай и Ад. Teaser

Дата публикации: 6 мая 2025
Рай и Ад – Когда титанический музыкальный магнат (Дензел Вашингтон), широко известный как обладатель «лучших ушей в бизнесе», становится жертвой заговора с целью выкупа, он оказывается втянут в моральную дилемму «жизнь или смерть». Братья Дензел Вашингтон и Спайк Ли воссоединяются в пятый раз за долгие годы совместной работы, чтобы переосмыслить криминальный триллер великого режиссера Акиры Куросавы «Высоко и низко», действие которого разворачивается на подлых улицах современного Нью-Йорка.
6.8 Рай и Ад
Рай и Ад криминал, триллер, 2025, США
