Рай и Ад
– Когда титанический музыкальный магнат (Дензел Вашингтон), широко известный как обладатель «лучших ушей в бизнесе», становится жертвой заговора с целью выкупа, он оказывается втянут в моральную дилемму «жизнь или смерть». Братья Дензел Вашингтон и Спайк Ли воссоединяются в пятый раз за долгие годы совместной работы, чтобы переосмыслить криминальный триллер великого режиссера Акиры Куросавы «Высоко и низко», действие которого разворачивается на подлых улицах современного Нью-Йорка.
Авторизация по e-mail